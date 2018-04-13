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Samsung анонсувала смартфон, що не підключається до інтернету

28 Читать новость на русском
Новий смартфон Samsung Galaxy J2 Pro
Новий смартфон Samsung Galaxy J2 Pro / akket.com

13 квітня компанія Samsung анонсувала свій новий смартфон Samsung Galaxy J2 Pro. Особливість телефону полягає у тому, що він не має модулів Wi-Fi і 4G LTE, тобто не може виходити в інтернет.

Про це пише akket.com.

Як пояснили у компанії, цей смартфон випустили спеціально для тих людей, які не хочуть відволікатися на соцмережі, месенджери тощо. Ці смартфони можуть використовувати школярі, або люди, які не хочуть відволікатись під час робочого процесу.

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Samsung Galaxy J2 Pro є Galaxy J2 Pro (2018). Новинка відрізняється тільки програмними і апаратними обмеженнями, через які вона не може виходити в інтернет.

При цьому на телефоні доступні стандартні функції, як на інших смартфонах. Тут є камера, нотатки та інші можливості, які можуть працювати без підключення до інтернету.

Samsung Galaxy J2 Pro

Samsung Galaxy J2 Pro

Теги: Техно Мережа Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
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