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Samsung представила нові "розумні" телевізори QLED 2018: характеристики та ціна

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"Розумні" телевізори Samsung QLED 2018: характеристики та ціна / 4pda.ru

Компанія Samsung представила телевізори із лінійки QLED 2018. Пристрої цієї серії мають більш продуманий дизайн із «невидимими» дротами, автоматично підлаштовуються під текстуру стіни та відображають корисну інформацію навіть у вимкнутому стані.

Про це повідомляє 4pda.ru.

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Основні характеристики Samsung QLED 2018

У нових телевізорах досягається 100% колірний обсяг і широкий діапазон відтінків за рахунок використання технології квантових точок, в основі якої лежить перетворення світла в колір. У флагманських моделях реалізована технологія повного прямого підсвічування, що дозволяє досягти рекордного рівня контрастності і високої яскравості. У поєднанні з вдосконаленим покриттям антивідблиску екрану Ultra Black Elite технологія забезпечує глибокий чорний колір, незалежно від умов зовнішнього освітлення. Завдяки оновленому процесору Q Engine телевізори QLED 2018 року підтримують обробку зображення в форматі HDR10 +.

Samsung QLED 2018
Samsung QLED 2018 підтримує обробку зображення в форматі HDR10 +

Лінійка QLED 2018 року за рахунок продуманого дизайну виступає універсальним елементом інтер'єру. У вимкненому стані активується режим Ambient, з яким телевізор зливається зі стіною, на якій він розміщений, і відображає погоду, годинник або сімейні фотографії.

Samsung QLED 2018
Samsung QLED 2018 підлаштовується під текстуру стіни, на якій він розміщений

У моделях QLED 2018 вирішена проблема численних довгих дротів: кабель електроживлення і оптичний кабель передачі сигналу з'єднані в одному тонкому і майже прозорому проведенні, який йде від телевізора до модуля One Connect. За допомогою останнього здійснюється живлення і підключаються зовнішні пристрої. Довжина дроту в комплекті становить 5 метрів, але додатково можна придбати 15-метровий кабель.

Samsung QLED 2018
Samsung QLED 2018 забезпечує хорошу передачу кольорів

Cистема Samsung Smart Hub 2018 відповідає за інтуїтивно зрозуміле і зручне управління новими QLED-телевізорами. Вона надає користувачеві доступ до інформаційного і розважального контенту від партнерів Samsung: онлайн-кінотеатрів, ігрових і контент-платформ. Додаток Samsung SmartThings дозволяє підключити до телевізора ґаджети, починаючи від смартфонів і закінчуючи побутовою технікою.

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Комплектний універсальний пульт One Remote Control дозволяє управляти всіма підключеними пристроями і контентом за допомогою кнопок або голосових команд.

Samsung QLED 2018
Samsung QLED 2018 можна управляти за допомогою голосових команд

Старт продажів та ціна Samsung QLED 2018

В кінці травня в продаж надійдуть наступні моделі: флагман Q9F з технологією повного прямого підсвічування і діагоналями 55, 65 і 75 дюймів, Q8C з вигнутим екраном діагоналлю 55 і 65 дюймів і Q7F з плоским дисплеєм діагоналлю 55, 65 і 75 дюймів. А влітку з'явиться плоска базова модель Q6F діагоналлю 49, 55, 65 і 75 дюймів.

Samsung QLED 2018
Samsung QLED 2018 відображає корисну інформацію навіть коли він вимкнений

Нові QLED-телевізори Samsung представлені в ціновому діапазоні від 59 300 до 118 603 гривень за моделі з пласким екраном та від 72 007 до 118 603 гривень – з вигнутим екраном.

Теги: Техно Ціни Побутова техніка Samsung
Джерело: 24 Канал
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