Samsung представила нові "розумні" телевізори QLED 2018: характеристики та ціна
Компанія Samsung представила телевізори із лінійки QLED 2018. Пристрої цієї серії мають більш продуманий дизайн із «невидимими» дротами, автоматично підлаштовуються під текстуру стіни та відображають корисну інформацію навіть у вимкнутому стані.
Про це повідомляє 4pda.ru.
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Основні характеристики Samsung QLED 2018
У нових телевізорах досягається 100% колірний обсяг і широкий діапазон відтінків за рахунок використання технології квантових точок, в основі якої лежить перетворення світла в колір. У флагманських моделях реалізована технологія повного прямого підсвічування, що дозволяє досягти рекордного рівня контрастності і високої яскравості. У поєднанні з вдосконаленим покриттям антивідблиску екрану Ultra Black Elite технологія забезпечує глибокий чорний колір, незалежно від умов зовнішнього освітлення. Завдяки оновленому процесору Q Engine телевізори QLED 2018 року підтримують обробку зображення в форматі HDR10 +.
Samsung QLED 2018 підтримує обробку зображення в форматі HDR10 +
Лінійка QLED 2018 року за рахунок продуманого дизайну виступає універсальним елементом інтер'єру. У вимкненому стані активується режим Ambient, з яким телевізор зливається зі стіною, на якій він розміщений, і відображає погоду, годинник або сімейні фотографії.
Samsung QLED 2018 підлаштовується під текстуру стіни, на якій він розміщений
У моделях QLED 2018 вирішена проблема численних довгих дротів: кабель електроживлення і оптичний кабель передачі сигналу з'єднані в одному тонкому і майже прозорому проведенні, який йде від телевізора до модуля One Connect. За допомогою останнього здійснюється живлення і підключаються зовнішні пристрої. Довжина дроту в комплекті становить 5 метрів, але додатково можна придбати 15-метровий кабель.
Samsung QLED 2018 забезпечує хорошу передачу кольорів
Cистема Samsung Smart Hub 2018 відповідає за інтуїтивно зрозуміле і зручне управління новими QLED-телевізорами. Вона надає користувачеві доступ до інформаційного і розважального контенту від партнерів Samsung: онлайн-кінотеатрів, ігрових і контент-платформ. Додаток Samsung SmartThings дозволяє підключити до телевізора ґаджети, починаючи від смартфонів і закінчуючи побутовою технікою.
Комплектний універсальний пульт One Remote Control дозволяє управляти всіма підключеними пристроями і контентом за допомогою кнопок або голосових команд.
Samsung QLED 2018 можна управляти за допомогою голосових команд
Старт продажів та ціна Samsung QLED 2018
В кінці травня в продаж надійдуть наступні моделі: флагман Q9F з технологією повного прямого підсвічування і діагоналями 55, 65 і 75 дюймів, Q8C з вигнутим екраном діагоналлю 55 і 65 дюймів і Q7F з плоским дисплеєм діагоналлю 55, 65 і 75 дюймів. А влітку з'явиться плоска базова модель Q6F діагоналлю 49, 55, 65 і 75 дюймів.
Samsung QLED 2018 відображає корисну інформацію навіть коли він вимкнений
Нові QLED-телевізори Samsung представлені в ціновому діапазоні від 59 300 до 118 603 гривень за моделі з пласким екраном та від 72 007 до 118 603 гривень – з вигнутим екраном.