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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Samsung вирішили запозичити одну з функцій Xiaomi Mi 8

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Samsung вирішили запозичити одну з функцій Xiaomi Mi 8
Samsung вирішили запозичити одну з функцій Xiaomi Mi 8 / Фото з відкритих джерел

Компанія Samsung Electronics для свого флагманського смартфону Galaxy S10 запозичила одну з функцій смартфону Xiaomi Mi 8, який представили сьогодні, 31 травня.

Про це пише TechRadar.

Так, Samsung Galaxy S10 отримає інтегрований в екран сканером відбитків пальців.

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За даними джерел, Samsung розробляє датчик відображення відбитків пальців протягом останніх кількох років. Новий слух говорить, що він буде готовий до Galaxy S10 наступного модельного року.

Як пише видання, наразі Samsung зараз веде переговори з Qualcomm, щоб новий флагман отримав вбудований в дисплей ультразвуковий сканер. Очікується, що нова технологія буде функціонувати набагато краще, ніж всі нинішні рішення.

Також відомо, що сканер не буде готовий до виходу Samsung Galaxy Note 9.

Щоправда, варто додати, що Xiaomi Mi 8 не перший смартфон, який отримав такий сканер. Раніше подібну технологію отримав Vivo X2, а також Porsche Design Mate RS від Huawei.

Очікується, що Samsung Galaxy S10 презентують у першому кварталі 2019 року. Крім того Samsung працює над власною технологією розміщення динаміка під дисплеєм. Подібну технологію раніше використовувала компанія Xiaomi в смартфоні Mi Mix.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Samsung
Джерело: 24 Канал
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