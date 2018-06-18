Samsung знову запустила популярний додаток

В фірмовому магазині додатків Galaxy Apps з'явилась оновлена версія Good Lock UI – утиліти для створення та налаштування кастомного користувацького інтерфейсу.

Про це повідомляє Android Authority.

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Good Lock UI представили разом з Galaxy S7 та Galaxy S7 Edge, але з виходом Android 7.0 Nougat компанія Samsung з незрозумілих причин прибрала додаток із загального доступу. Тепер же він знову доступний для завантаження через Galaxy Apps. Утиліта отримала безліч нових функцій на зразок горизонтального списку запущених додатків в нижній частині екрана.

За допомогою Good Lock UI власники смартфонів Galaxy можуть налаштувати під себе кольорове оформлення, розміри всіх елементів і їх стиль. І все це без необхідності отримання прав суперкористувача.



Скріншот з нового додатку Good Lock UI

На даний момент Good Lock UI можна інсталювати тільки в Південній Кореї, але в мережі вже з'явився APK-файл.

Ще одна цікава новина для власників смартфонів Galaxy – Samsung після поновлення фірмового додатка Messages знову дозволила встановлювати власні мелодії для повідомлення про отримання текстових повідомлень. Варто зазначити, що ця функція зникла після виходу Android Oreo.

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