19:03
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Samsung знову запустила популярний додаток

149 Читать новость на русском
Samsung знову запустила популярний додаток для кастомізації інтерфейсу
Samsung знову запустила популярний додаток для кастомізації інтерфейсу / Фото з вільних джерел

В фірмовому магазині додатків Galaxy Apps з'явилась оновлена версія Good Lock UI – утиліти для створення та налаштування кастомного користувацького інтерфейсу.

Про це повідомляє Android Authority.

Читайте також: Samsung оштрафували на кругленьку суму за порушення патенту

Good Lock UI представили разом з Galaxy S7 та Galaxy S7 Edge, але з виходом Android 7.0 Nougat компанія Samsung з незрозумілих причин прибрала додаток із загального доступу. Тепер же він знову доступний для завантаження через Galaxy Apps. Утиліта отримала безліч нових функцій на зразок горизонтального списку запущених додатків в нижній частині екрана.

За допомогою Good Lock UI власники смартфонів Galaxy можуть налаштувати під себе кольорове оформлення, розміри всіх елементів і їх стиль. І все це без необхідності отримання прав суперкористувача.

Скріншот з нового додатку Good Lock UI
Скріншот з нового додатку Good Lock UI

На даний момент Good Lock UI можна інсталювати тільки в Південній Кореї, але в мережі вже з'явився APK-файл.

Ще одна цікава новина для власників смартфонів Galaxy – Samsung після поновлення фірмового додатка Messages знову дозволила встановлювати власні мелодії для повідомлення про отримання текстових повідомлень. Варто зазначити, що ця функція зникла після виходу Android Oreo.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Смартфони Samsung Південна Корея
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
сьогодні, 17:51 Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
474
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук