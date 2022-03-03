Сан-Франциско з Україною: місцеві жителі вийшли на мирний мітинг
3 березня 2022 , 07:56Читать новость на русском
Джерело:телеграм "ТРУХА"
У Сан-Франциско місцеві жителі організували антивоєнний мітинг. Люди вийшли на площу в синьо-жовтих кольорах на підтримку України.
Мирні мітинги на підтримку України організували в багатьох країнах. Зокрема, у Брюсселі, містах США, в Норвегії, Туреччині, Швейцарії.
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Тепер на мирну акцію вийшли жителі Сан-Франциско. На записі видно безліч людей з прапорами та плакатами. Дехто навіть вдягнувся у синьо-жовті кольори.
Мітинг на підтримку України в Сан-Франциско: відео