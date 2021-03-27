Санду написала Путіну листа з проханням про вакцину "Супутник V"

Майя Санду просить допомогти Молдові отримати вакцину проти коронавірусу COVID-19. Вона, зокрема, вже звернулася до російського президента Володимира Путіна.

При цьому, політикиня повідомила, що надіслала листи з аналогічним проханням лідерам понад 30 країн світу.

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"Супутник V" можуть передати як допомогу

Санду вже спілкувалася з послом Росії у Молдові – Олегом Васнєцовим. "Він сказав, що зараз навряд чи вийде купити вакцину, але її можуть передати як допомогу", – пояснила вона.

Сьогодні (27 березня – 24 канал) я написала листа президенту Путіну,

– зауважила політикиня.

Молдовське МОЗ не виключає, що використовуватиме "Супутник V" для безкоштовної вакцинації. Це можуть зробити, якщо препарат отримає схвалення від ВООЗ.

Що варто знати про Майю Санду: коротко

Санду очолила Молдови наприкінці 2020 року. Політикиню вважають проєвропейською, а її опонента Ігоря Додона – проросійським.

У Молдови досі є невирішений конфлікт з Росією. Ще до свого обрання вона заявляла, що Кремль повинен вивести війська з Придністров'я.

Після вступу на посаду Санду підкреслила, що хоче налагодити відносини з Росією, проте Придністров'я залишиться питанням для переговорів.

Водночас президентка Молдови зауважила, що хоче підтримувати добрі відносини й з іншими партнерами – Україною, Румунією та ЄС.