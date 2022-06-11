Санду це продемонструвала, – Давидюк оцінив шанси вступу Молдови в ЄС

Молдова робить досить багато кроків в бік позитивних європейських змін. Так, інколи вони вдаються до політичних маніпуляцій і допомагають Росії обходити санкції. Але у грузинів проблеми значно серйозніші – надто проросійський уряд, який не дає цій країні розвиватися.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також підкреслив, що у Молдови значно більше шансів доєднатися до Європейського Союзу, аніж у Грузії.

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За словами Миколи Давидюка, президентка Санду продемонструвала, що у неї та країни, яку вона очолює – є європейські прагнення.

Найважливіше у цій історії із Молдовою – не дати Румунії себе поглинути, застерігає політолог. На його думку, останні кілька місяців Румунія оцінює російську загрозу у Молдові, як можливість поглинути цю територію.

Вступ Молдови до ЄВ лише додасть сил та подарує відчуття "розправлених крил", економіка матиме чудові можливості для розвитку. Так само, європейське майбутнє дозволить Молдові позбутися радянсько-путінського ярма,

– додає Давидюк.

"Так, щодо замороженого конфлікту у Придністров'ї будуть запитання, але є прецедент – Північний Кіпр теж заморожений, а Південний Кіпр є частинкою ЄС", – пояснює фахівець.

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Точно так само можна розглянути й українську історію, адже у нас в окупації Крим та Донбас, але це не повинно стати серйозною загрозою на нашому шляху до ЄС, переконаний Микола Давидюк.

"Це нормально, адже ми визнаємо свої території у межах 1991 року, окуповані росіянами території не є спірними – це частина суверенної України", – переконаний політолог.

Молдова подала заявку на статус кандидата в ЄС після України

Президентка Молдови Майя Санду підписала заявку на вступ країни до лав Європейського Союзу, 3 березня 2022 року. На території Молдови також є місце конфлікту із Росією, йдеться про невизнану територію так званого Придністров'я.

Скоро визначиться доля України в ЄС

Вже зовсім скоро Україна дізнається долю своєї заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС. Єврокомісія рекомендувала надати нам цей статус, тепер все вирішуватимуть країни-члени.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн здійснила неочікуваний візит до Києва, де зустрілася з Володимиром Зеленським. Вони обговорили процес вступу України до ЄС та подальшу співпрацю щодо відновлення України після війни, яку розпочала і продовжує вести Росія.

23 – 24 червня відбудеться історичне для нас засідання Європейської ради. Саме тоді Україна дізнається, чи отримає статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

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