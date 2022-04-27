Санду визнала, що Молдова не має боєздатної армії

Придністров'я залишається однією з надій росіян завдати ще одного удару. У регіоні почалися провокації, за допомогою яких ворог може почати раніше анонсований "вихід з Придністров'я".

Хоча суверенітету Молдови загрожують росіяни, ефективно протидіяти ворогу країна не зможе. Тривалий час армія не фінансувалася, і тепер не може похизуватися боєздатністю.

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У Молдови немає боєздатної армії

Як повідомила президентка Молдови Майя Санду, тривалий час оборонному сектору ніхто не приділяв належної уваги. Внаслідок цього країна залишилася без військового захисту.

Наша армія залишилася без оснащення, без військової техніки. І зараз ми гостро відчуваємо наслідки,

– додала вона.

Ситуація у Придністров'ї:

25 квітня у Тирасполі пролунали вибухи. Сходом ще два вибухи пролунали біля селища Маяк, було зруйновано антени, які відповідали за російські частоти.

Через провокації Майя Санду екстренно скликала Радбез ООН.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ не бояться росіян у Придністров'ї та готові до того, щоб їх "зустріти".

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