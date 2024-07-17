Справжня санітарна зона: які зміни чекають на Бєлгородщину

Губернатор Бєлгородщини В'ячєслав Гладков заявив, що з 23 липня у прикордонних населених пунктах області обмежать в'їзд та виїзд. Це зумовлено регулярними обстрілами їхніх територій через напад Росії на Україну.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що місцева влада забороняє пересуватись громадянам звичайним транспортом, лише на броньованих машинах із системами РЕБ. Він пояснив, що це зумовлено тим, що окупанти не контролюють ситуацію у прикордонних регіонах.

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"Росіяни на Бєлгородщині утворюють справжню санітарну зону", – сказав політтехнолог.

Ситуація на Бєлгородщині

За словами Тизенгаузена, людей із дітьми вже евакуювали із Бєлгородщини. Окупанти створили програму перевезення росіян із цих територій до Криму, хоч там також не зовсім безпечно.

Виникає парадокс. У очах росіян читається німе питання – "за що нас?". Вони досі не розуміють, які злочини вчиняє Росія,

– зазначив він.

Політтехнолог наголосив, що росіяни вважають, якщо вони перестануть воювати, то Росія паде. Пропаганда Владіміра Путіна вже наскрізь пронизала голови громадян країни-агресорки.

Сподіватись, що там будуть бунти – не варто. Росіяни ненавидять українців через вибухи у Бєлгороді, адже вважають, що їхня армія начебто атакує лише військові обліки на території України,

– зауважив Борис Тизенгаузен.