Може бути підготовкою до воєнного стану в Росії, – Світан про заяву Путіна

Російський диктатор Володимир Путін провів пресконференцію з так званими російськими воєнкорами. Під час розмови він зробив ряд неоднозначних заяв.

Зокрема Путін збирається організувати "санітарну зону" для безпеки Росії. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що це передумова до впровадження воєнного стану у Росії, повідомляє 24 Канал.

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Росіянам доведеться формувати нову лінію фронту

На його думку, Путін готується ввести воєнний стан в 5 областях, що розташовані на кордоні з Україною: Бєлгородській, Курській, Брянській, Воронезькій та Ростовській. Такий крок буде логічним з військової точки зору.

"Там можуть ввести воєнний стан та призначити військові адміністрації. Ці і є так звана санітарна зона для решти Росії. Після розгрому російської армії в Україні, їм доведеться формувати нову лінію фронту з півночі на південь та утримувати цю лінію оборони по лінії держкордону", – розповів Світан.

Роман Світан про можливість введення воєнного стану в Росії: дивитись відео

Україна демілітаризує 5 російських областей

Путін оголосив про створення "санітарної зони" в Україні, але за словами Світана, це лише погроза. Насправді таку "санітарну зону" вводитимуть на території Росії. Це станеться орієнтовно восени, після закінчення першого етапу українського контрнаступу.

"Коли українські військові почнуть працювати по Ростовській, Бєлгородській та іншим прикордонним областям під час другого етапу контрнаступу. Це відповідає цілям України щодо створення демілітаризованої зони на території Росії, за рахунок цих п’яти російських областей", – додав військовий експерт.

Путін дав пресконференцію: головне