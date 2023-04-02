Через вибух у Петербурзі поранено пропагандистку та координатора "Безсмертного полку"

Внаслідок вибуху в Петербурзі, де загинув пропагандист Владлен Татарський, поранень зазнала ще одна пропагандистка. Також травмувався координатор руху "Безсмертний полк".

Внаслідок вибуху у кафе в Санкт-Петербурзі, якщо не враховувати смерть Владлена Татарського, поранень зазнали 25 людей. І серед них є прокремлівські пропагандисти. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Пропагандистів травмували осколками

Внаслідок вибуху в кафе постраждала петербурзька пропагандистка Тетяна Любіна та її друг Сергій Чаулін – він координатор руху "Безсмертний полк" у Таллінні. Проте, з Естонії його депортували у лютому 2023 року.

Попередньо обидвох пропагандистів поранило осколками, зараз вони перебувають у лікарні.

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