У Санкт-Петербурзі сталася серйозна пожежа: вогонь спалахнув в районі аеропорту "Пулково"
У Росії не минає жоден день без потужної "бавовни", яскравих пожеж та гучних вибухів. Цього разу вогонь спалахнув у російському Санкт-Петербурзі.
За попередніми даними, горіли у районі місцевого аеропорту "Пулково", де раніше вводили план "Кавьор" через загрозу невідомих безпілотників. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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У Санкт-Петербурзі пожежа у районі аеропорту
Російські пропагандисти повідомили, що на південному заході Санкт-Петербургу палає промислова будівля поруч з аеропортом. Ця будівля розташована за адресою Волхонське шосе, 4 на території промислової зони Горелово.
У Санкт-Петербурзі в районі аеропорту спалахнула пожежа: дивіться відео
Місцеві жителі також скаржаться на їдкий запах, від якого важко дихати. На кадрах можна побачити, що великий стовп густого чорного диму бачили у кількох районах російського міста.
У Петербурзі палає промислова будівля біля летовища: дивіться відео
Російські ЗМІ також повідомили, що двоє людей буцімто постраждали під час величезної пожежі у промбудівлі. За попередніми даними, вогонь охопив понад 1 000 квадратних метрів території, а в ангарі частково обвалився дах та стіни.
Як виглядала пожежа у Санкт-Петербурзі / Фото з російських ЗМІ та телеграм-каналів
У мнс Росії також зазначили, що постраждалих людей унаслідок пожежі вже нібито ушпиталили. Наразі достеменно невідомо, чи виникли у росіян проблеми з авіасполученнями через пожежу біля аеропорту "Пулково". Про затримання чи скасування рейсів також російські пропагандисти нічого не повідомляли.
Вогонь спалахнув в ангарі біля аеродрому "Пулково": дивіться відео
Внаслідок пожежі дві людини могли постраждати: дивіться відео
У "Пулково" врізалася вантажівка в літак
- Вночі проти 9 березня у петербурзькому аеропорту "Пулково" вантажівка врізалася у пасажирський літак авіакомпанії окупантів під назвою "Побєда". На момент аварії у повітряному судні перебували люди.
- Росіяни повідомили, що вантажівка пошкодила крило пасажирського літака. За попередніми даними, внаслідок цієї ситуації ніхто не постраждав, однак пасажирів довелося висадити й відправити до пункту призначення іншим рейсом.
- Варто зазначити, що раніше в аеропорту "Пулково" окупанти вводили свій сумнозвісний план "Кавьор". Тоді повідомляли про буцімто загрозу атаки летовища безпілотниками, через що літаки не могли здійснити посадку і мусили кружляти у небі кілька годин.