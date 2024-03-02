Врізається в будинок, далі сильний вибух: у мережі показали "збиття" дрона у Петербурзі

У російському Санкт-Петербурзі була дуже неспокійна ніч 2 березня. Внаслідок атаки в одну з багатоповерхівок буцімто влучили уламки невідомого безпілотника.

Цю повітряну ціль у Петербурзі нібито намагалися збити за допомогою ППО. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У мережі показали момент "збиття" безпілотника у Петербурзі

Жителі Санкт-Петербурга виставили у мережу відео, де невідомий безпілотний апарат врізався у будинок. На кадрах можна побачити, як спочатку на місці подій після врізання у будинок розлетілися іскри вогню, а згодом пролунав потужний вибух.

Момент "збиття" безпілотника у Санкт-Петербурзі: дивіться відео

На іншому відео, яке оприлюднили росіяни, чутно, як у Петербурзі роздавався гул, схожий на звуки бензопили чи мопеду. Під час того, як над містом пролітав безпілотник, вулицями Петербургу спокійно ходили люди, однак почувши вибух миттєво кинулися шукати укриття.

Спочатку було влучання у будинок, а потім звук вибуху у Петербурзі: дивіться відео

Місцеві жителі стверджували, що бачили проліт безпілотника над своїми головами. На тротуарі розкидані уламки облицювання та скла, а також зруйновані балкони.

У Санкт-Петербурзі було дуже гучно вночі