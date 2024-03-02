Врізається в будинок, далі сильний вибух: у мережі показали "збиття" дрона у Петербурзі
У російському Санкт-Петербурзі була дуже неспокійна ніч 2 березня. Внаслідок атаки в одну з багатоповерхівок буцімто влучили уламки невідомого безпілотника.
Цю повітряну ціль у Петербурзі нібито намагалися збити за допомогою ППО. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До теми У Санкт-Петербурзі пролунали потужні вибухи: окупанти заявляють, що дрон врізався у будинок
У мережі показали момент "збиття" безпілотника у Петербурзі
Жителі Санкт-Петербурга виставили у мережу відео, де невідомий безпілотний апарат врізався у будинок. На кадрах можна побачити, як спочатку на місці подій після врізання у будинок розлетілися іскри вогню, а згодом пролунав потужний вибух.
Момент "збиття" безпілотника у Санкт-Петербурзі: дивіться відео
На іншому відео, яке оприлюднили росіяни, чутно, як у Петербурзі роздавався гул, схожий на звуки бензопили чи мопеду. Під час того, як над містом пролітав безпілотник, вулицями Петербургу спокійно ходили люди, однак почувши вибух миттєво кинулися шукати укриття.
Спочатку було влучання у будинок, а потім звук вибуху у Петербурзі: дивіться відео
Місцеві жителі стверджували, що бачили проліт безпілотника над своїми головами. На тротуарі розкидані уламки облицювання та скла, а також зруйновані балкони.
У Санкт-Петербурзі було дуже гучно вночі
- Російські пропагандисти писали, що вночі 2 березня Санкт-Петербург нібито атакували ворожі безпілотники. Очевидці зазначили, що один із літальних апаратів урізався у багатоповерховий будинок.
- За попередніми даними, у Санкт-Петербурзі у багатоквартирному будинку розбиті вікна. Попередньо ніхто з жителів не постраждав, а на місці працюють екстрені служби, які оцінюють ситуацію.
- Окупанти також повідомили, що невідомі безпілотники могли бути націлені на місцеву нафтобазу "Струмки". Цей російський інфраструктурний об'єкт розташований у безпосередній близькості до житлового будинку, який зазнав удару.
- Крім того, росіяни також попереджали про загрозу повторного обстрілу Петербурга вже вранці 2 березня. На місці подій також був відсутній інтернет та зв'язок.
- Зрештою російські пропагандисти заявили, що інформація про повторний обстріл Петербурга не підтвердили. Губернатор Петербурга Алєксандр Беглов зазначив, що на місці подій "внаслідок атаки БпЛА" жертв – немає.