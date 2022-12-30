В Росії знову "все за планом": у Петербурзі загорівся нафтовий танкер "Арктика"

Останніми місяцями у росіян частенько щось палає. Цього разу, у Санкт-Петербурзі загорівся нафтовий танкер під назвою "Арктика".

Про це повідомляють російські телеграм-канали та ЗМІ. Деталі загоряння, розповідає 24 Канал.

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Що відомо про пожежу на нафтовому танкері

30 грудня поблизу Санкт-Петербурга раптово загорівся нафтовий танкер. У російських ЗМІ уточнюють, що займання сталося на борту пришвартованого для ремонту судна у Кронштадті.

За їхніми даними, горять дві каюти, загальною площею по 10 квадратних метрів. Пожежі надали другий рівень складності.

Що стало причиною загоряння наразі невідомо. Деталі все ще з'ясовуються.

Російський нафтовий танкер "Арктика" горить: дивіться відео

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