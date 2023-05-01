"Культурна" столиця окупантів: у Санкт-Петербурзі побились у черзі за безкоштовною шаурмою
Росіяни продовжують "відрізнятися", і в них знову спалахнув "скандал". Так, у Санкт-Петербурзі під час відкриття кафе сталася масова бійка.
Як виявилось, причина – відвідувачі побилися у черзі за безкоштовною шаурмою. Про це повідомили російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Росіяни вже б’ються за шаурму
Як стало відомо, 30 квітня у Санкт-Петербурзі один із закладів швидкого харчування влаштував рекламну акцію з безкоштовною роздачею шаурми. Однак росіяни настільки вже нетерплячі, що вирішили влаштувати бійку за місце у черзі. Відповідне відео оприлюднили у мережі.
За словами очевидців, бійка сталася через шаурму за 200 рублів. Що ж, така поведінка для росіян – норма.
Згодом виявилось, що на місце події незабаром прибули співробітники поліції. Однак про затримання прихильників шаурми не повідомлялося.
Бійка росіян через безкоштовну шаурму: дивіться відео
Інші ганебні випадки росіян
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