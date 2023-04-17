Там камера відеоспостереження у ліфті зафіксувала всю красу російських "срєп" – мати агресивно накинулась на доньку, як тільки вони зайшли у підйомник. Відео розповсюдилося у російських телеграм-каналах, повідомляє 24 Канал.

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Лайка та побиття у ліфті

Матері не сподобався начебто неохайний вигляд своєї доньки, хоча на відео видно, що у неї був заплетений звичайний хвостик. Тож вона вирішила її доцільним вдарити спершу об дзеркало ліфта, а потім дати ляпаса. Однак на цьому вона не зупинилася, та вирішила потягати неповнолітню за волосся та душити.

Усе це супроводжувалося "триповерховими" висловами, сповненими багатством російської мови. Жінка, вочевидь, вважає, що дівчатка краще слухатимуться, якщо обзивати їх "с*ками", "тварюками" та "скотинами".

Однак у якийсь момент у ній проснулася мама, тож в результаті вона причесала доньку. Чому це не можна було зробити одразу та без насилля – незрозуміло. Відео завершилося тим, що за той же хвостик вона випхала доньку із ліфта.

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Як згодом повідомили сусіди, в цій сім'ї є не лише донька, а й син. При цьому мати регулярно б'є дівчинку. Щодо хлопчика – інформація невідома.

Росія депортує українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія викрадає українських дітей і переправляє їх вглиб тимчасово окупованих територій та на свою територію. Так, наприкінці лютого 2023 року в Офісі генпрокурора повідомили, що країна-окупантка депортувала вже понад 16 тисяч неповнолітніх з України. При цьому найгірша ситуація з сиротами – на територію Росії викрали понад 4 тисячі українських дітей-сиріт.

Коли у дитини немає батьків, ніхто не може повідомити українську сторону щодо примусового переміщення. Дітей вивозять цілими дитячими будинками чи опікунськими сім’ями і усиновлюють, що є злочином,

– розповіла Ірина Верещук.

При цьому правозахисниця Онисія Синюк розповіла, що росіяни викраденням дітей намагаються переконати, що оберігають їх від бойових дій, які самі ж і провокують. Внутрішній аудиторії ж вони намагаються "скормити", що рятують не просто українських дітей, а – "своїх".

Цей злочин визнали й на міжнародному рівні, тож 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

8 квітня Україні вдалося повернути чергову частину українських дітей з російського полону. Після повернення додому вони розповіли, що їх тримали у жахливих умовах, погрожували та чинили психологічну наругу.