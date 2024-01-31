Сильний спалах та вибух: у мережі показали кадри атаки БпЛА на завод у Санкт-Петербурзі
У ніч проти 31 січня у російському Санкт-Петербурзі було тривожно. Там безпілотник атакував нафтопереробний завод – під ударом опинилося кілька цистерн.
У російських телеграм-каналах публікують момент вибуху на підприємстві. Також окупанти бідкаються на наслідки атаки БпЛА, передає 24 Канал.
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Момент вибуху у Санкт-Петербурзі
Близько 05:00 у Санкт-Петербурзі пролунав потужний вибух, який чули у різних районах міста. Як стало відомо згодом, безпілотники атакували нафтопереробний завод "Невский мазут". Під ударом опинилося кілька цистерн підприємства.
У мережі опублікували кадри, які зафіксували атаку дрона-камікадзе по нафтопереробному заводу. На них видно яскравий спалах, після чого виникає пожежа.
Вибух на нафтопереробному заводі: дивіться відео
На інших кадрах безпілотник не зафіксували, однак видно, як після вибуху з'являється задимлення.
Задимлення після атаки БпЛА: дивіться відео
У мережі також опублікували кадри з наслідками атаки. На них видно пошкоджені автомобілі та деякі руйнування.
Територія заводу "Невский мазут" після атаки БпЛА / Фото з росЗМІ
Водночас пропагандисти й далі замилюють очі росіянам й запевняють, що буцімто руйнувань немає. Зокрема, губернатор Санкт-Петербурга Алєксандр Бєглов написав, що "на промисловому майданчику в Невському районі Петербурга вночі відбувся інцидент, який вимагав уваги силових відомств". Він також заявив, що постраждалих немає, а "істотних руйнувань" на заводі не зафіксували.
У мережі російські пропагандисти також писали, що буцімто безпілотник збили з комплексу С-400 в районі Глухоозерського шосе.
Дивіться на карті, де розташований нафтопереробний завод
За атакою стоїть ГУР
Як повідомили джерела 24 Каналу, атака на нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі – спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України.
Санкт-Петербург цієї ночі атакували безпілотниками, за операцією стоїть ГУР МО,
– заявили джерела 24 Каналу.
Й хоча російські пропагандисти заявляють, що "відбувся інцидент" і нібито жодних руйнувань немає, однак за даними ГУР безпілотники успішно атакували кілька цистерн, після чого спалахнула пожежа.