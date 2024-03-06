Чайковський замість сирен, щоб не налякати росіян: у Петербурзі "креативно" перевіряли системи

По всій Росії 6 березня почали перевіряти систему сповіщення громадян про небезпеку. У всіх містах лунали сирени, й лише у Санкт-Петербурзі – композиції Петра Чайковського.

Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Варто додати, що такий "креатив" росіяни не оцінили, передає 24 Канал.

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Чайковський замість сирен

По всій Росії 6 березня вирішили перевірити систему сповіщення громадян про небезпеку. Водночас Санкт-Петербург вирішив "виділитися", тому замість сирен з гучномовців лунала композиція Чайковського.

Росіянам замість сирен увімкнули композицію Чайковського: дивіться відео

Ідея, звісно, прикольна, але оперативні служби попереджають – музика Петра Ілліча безсмертна, а мешканці міста – ні. При звуках полонезу з "Євгєнія Онєгіна" потрібно не сідати й кайфувати, а шукати укриття,

– пишіть у російських телеграм-каналах, коментуючи такий вибір "сповіщення про небезпеку".

Композиції Чайковського лунали у різних районах: дивіться відео

У Петербурзі "креативно" перевіряли систему сповіщення про небезпеку: дивіться відео

Щоправда, місцеві жителі не оцінили таку ідею. У багатьох виникли асоціації з Другою світовою війною. Через це у мережі почали бідкатися, що краще б були сирени, ніж композиції Чайковського.

Росіяни не оцінили композиції Чайковського / Скриншоти з мережі

Вибуховий день у Росії