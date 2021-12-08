Санкцій недостатньо, – екскомандувач сил НАТО пропонує сильніше озброїти Україну
Джерело:"Сьогодні"
Захід має ширший арсенал важелів впливу на політику російського президента Володимира Путіна, ніж санкції, які вже застосовували. Мовиться про військову допомогу українській армії.
Введені раніше санкції були недостатньо ефективними. У цьому переконаний Верховний Головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі у 2013 – 2016 роках Філіп Брідлав.
До речі Ніхто не має права диктувати, – Байден відкинув вимогу Путіна щодо невступу України в НАТО
Потрібні "болісні" санкції
Американський генерал наголосив: якщо далі застосовувати економічні санкції, треба пересвідчитися, що вони будуть справді болісними і змінять поведінку російського керівництва.
Проте Україна потребує набагато більшої підтримки. На думку Брідлава, треба посилити коаліцію на підтримку держави.
"Розумні" ракети для ЗСУ
Брідлав пропонує надати українському війську сучасне озброєння – системи протиповітряної оборони, дрони та "розумні" ракети.
Якщо не працюють економічні санкції – тоді треба подивитися на варіанти військової допомоги. Щоб для Росії ціною можливої потенційної агресії стали серйозні втрати. Якщо вони нападуть в січні чи лютому – у нас залишилося мало часу,
– наголосив генерал.
До речі, він відзначив, що ці ракети добре згодились на Донбасі.
Що відомо про загрозу нападу Росії
- Розвідка попереджає, що біля наших кордонів перебувають понад 94 тисячі російських військових. Припускають, що агресор може вдатись до наступу вже у січні – лютому 2022 року.
- Іноземні ЗМІ заявили, що у випадку ескалації чисельність ворожого війська може зрости до 175 тисяч людей. Цю інформацію підтвердив і міністр оборони Олексій Резніков.
- США та ЄС стурбовані через таку загрозу. Розглядають сильні санкції, які можуть передбачати навіть відключення Росії від міжнародної системи SWIFT.
- Москва у стилі пропаганди каже, що це нібито Київ стягує свою армію до тимчасово окупованого Донбасу. У Держдумі навіть пригрозили офіційно надати зброю бойовикам.