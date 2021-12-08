Санкцій недостатньо, – екскомандувач сил НАТО пропонує сильніше озброїти Україну

Захід має ширший арсенал важелів впливу на політику російського президента Володимира Путіна, ніж санкції, які вже застосовували. Мовиться про військову допомогу українській армії.

Введені раніше санкції були недостатньо ефективними. У цьому переконаний Верховний Головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі у 2013 – 2016 роках Філіп Брідлав.

До речі Ніхто не має права диктувати, – Байден відкинув вимогу Путіна щодо невступу України в НАТО

Потрібні "болісні" санкції

Американський генерал наголосив: якщо далі застосовувати економічні санкції, треба пересвідчитися, що вони будуть справді болісними і змінять поведінку російського керівництва.

Проте Україна потребує набагато більшої підтримки. На думку Брідлава, треба посилити коаліцію на підтримку держави.

"Розумні" ракети для ЗСУ

Брідлав пропонує надати українському війську сучасне озброєння – системи протиповітряної оборони, дрони та "розумні" ракети.

Якщо не працюють економічні санкції – тоді треба подивитися на варіанти військової допомоги. Щоб для Росії ціною можливої потенційної агресії стали серйозні втрати. Якщо вони нападуть в січні чи лютому – у нас залишилося мало часу,

– наголосив генерал.

До речі, він відзначив, що ці ракети добре згодились на Донбасі.

Що відомо про загрозу нападу Росії