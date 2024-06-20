14-й пакет санкцій ЄС проти Росії: деталі нових обмежень

Посли ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти Росії. Наразі триває робота над юридичними текстами, а офіційно обмеження затвердять у понеділок, під час засідання Ради міністрів закордонних справ.

Про це повідомив високопоставлений дипломат "офф рек", передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Повідомляється, що цей пакет "передбачає нові цільові заходи та максимізує дію попередніх шляхом усунення лазівок".

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Нові санкції проти Росії

Нові санкції будуть спрямовані проти більш ніж 100 фізичних та юридичних осіб. Крім того, у 14-му пакеті санкцій передбачаються обмеження щодо імпорту зрідженого природного газу, інвестицій та перевалки цього продукту.

В Євросоюзі також продовжують боротися з обходом санкцій. Зокрема, передбачаються додаткові інструменти для уникнення обходу, особливо для дочірніх компаній материнських компаній з ЄС у третіх країнах. Також будуть введені нові експортні обмеження на товари й технології подвійного призначення та продукцію, що сприяє розвитку промислового потенціалу Росії.

У 14-му пакеті передбачаються й санкції щодо послуг фінансових переказів та введуть обмеження проти іноземного втручання у демократії ЄС.

Блокування пакета санкцій

Варто додати, що цей пакет не могли ухвалити уже понад місяць. Рішення блокувала Німеччина. Канцлер Олаф Шольц пояснював затримки тим, що країни обговорюють деталі. За його словами, потрібно переконатися, що німецька економіка зможе функціонувати та водночас переконатися, що товари, які доправляють десь у Південну Америку, в азійські країни або в Африку, не потраплять до Росії обхідним шляхом.

Відомо, що з заключного проєкту виключили статтю 12G, також відому як "положення про заборону Росії", яка поширювала б обмеження на дочірні компанії в третіх країнах. Дипломати повідомили, що це виключення було зроблено безпосередньо перед зустріччю послів, на якій компромісний текст був розповсюджений серед країн-членів.