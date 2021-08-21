Санкцій проти Шарія просили його ж однопартійці, – Стерненко

РНБО під час засідання 20 серпня запровадила санкції проти російського пропагандиста Анатолія Шарія, його дружини Ольги, а також її матері. Активіст Сергій Стерненко зауважив, що ввести санкції проти Шарія просили його ж однопартійці.

Одізоний блогер, звичайно, вже наговорив у відповідь багато погроз. За словами Стерненка, найсмішнішим є те, що наразі Шарій воює проти власних однопартійців.

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Партійці воюють проти Шарія. Жаба любить гадюку. Декілька днів тому партійці Шарія самі зверталися до РНБО і просили застосувати проти Шарія санкції,

– наголосив Стерненко.

Активіст зауважив, що санкції проти Шарія – це чудово. Водночас російський пропагандист, якого підозрюють у державній владі, перебуває у розшуку.

За словами Стерненка, було б набагато ефективніше зробити усе, щоб Шарій повернувся в Україну і переїхав в українську в'язницю.

Шарій перебуває у розшуку

Ще у лютому 2021 року СБУ оголосила Шарію про підозру.

Йому інкримінували здійснення протиправної діяльності на шкоду національній безпеці України. Мовиться про вчинки Шарія в інформаційній сфері.

Справа одіозного блогера стосується відразу 2 статей: про державну зраду та порушення рівноправності людей щодо їх расової, національної належності, релігійних переконань.

Шарій систематично не приходив на допити.

Тоді його оголосили у розшук.

Засідання РНБО 20 серпня: головне

Чергове засідання РНБО відбулося у п'ятницю 20 серпня.

Санкції запровадили проти подружжя Шаріїв, а також нардепа Андрія Деркача, ватажка проросійських бойовиків на Донбасі Дениса Пушиліна, головного редактора "Страна.UA" Ігоря Гужви тощо.

Під час засідання також обговорили запровадження національної системи стійкості та підняли тему продовження стратегічних документів оборонного планування.



Головне про підозру Шарію / Інфографіка 24 каналу