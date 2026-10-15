Трамп розглядає можливість послаблення санкцій щодо тіньового флоту, – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послаблення санкцій щодо суден так званого тіньового флоту. У такий спосіб Вашингтон прагне знизити рекордно високі ставки на морські перевезення нафти та нафтопродуктів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського чиновника.

Що відомо про можливе послаблення санкцій?

За словами американського чиновника, переговори стосуються можливості дозволити перевезення нафти, яка не підпадає під санкції США, суднами, що раніше потрапили під американські обмеження.

Компанії, які захочуть використовувати такі танкери, повинні будуть подавати відповідні заявки до Міністерства фінансів США. Мета ініціативи – збільшити кількість доступних суден для перевезення нафти, зокрема з Перської затоки.

Американська сторона наголошує, що потенційне послаблення не має дозволити перевезення російської чи іранської нафти, на яку поширюються санкції США. Водночас Міністерство енергетики запевнило, що цей крок не допоможе Росії транспортувати підсанкційні нафту та нафтопродукти.

Вартість морських перевезень нафти зросла до рекордних рівнів на тлі воєн на Близькому Сході та в Україні. Дорогий фрахт робить американську нафту менш привабливою для азійських нафтопереробних підприємств, які шукають альтернативні джерела постачання.

Міністр енергетики США Кріс Райт також заявляв про обговорення послаблення санкцій проти суден тіньового флоту. Адміністрація прагне знизити витрати на транспортування та збільшити доступність танкерів для перевезень нафти.

Однак аналітики Energy Aspects вважають, що вплив такого рішення на фрахтові ставки може бути обмеженим. Значна частина суден під санкціями – старі танкери, які перебувають у неналежному технічному стані або вже активно використовуються. Крім того, страхові компанії й надалі мають дотримуватися обмежень Євросоюзу та Великої Британії.

Це відбувається невдовзі після того, як Трамп послабив санкції щодо російського дизельного пального. Рішення викликало критику з боку президента України Володимира Зеленського, європейських політиків і частини республіканців у Сенаті США.

Вони заявляли, що дозвіл на продаж російського пального може принести Москві додаткові доходи для продовження війни проти України. Водночас американська адміністрація пояснює свої кроки прагненням збільшити пропозицію пального та стримати ціни на енергоносії.