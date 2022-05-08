Санкції в дії: два великих танкових заводи Росії призупинили роботу

8 травня 2022 , 20:41
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Джерело:

Білий дім

США 8 травня оголосили про нові санкції проти Росії – за агресію проти України. У Білому домі також розповіли, як працюють попередні каральні обмеження. Недоступність експорту важливих технологій "душить" військові амбіції Москви.

У Вашингтоні зазначили, що 8 травня лідери G7, серед яких і Джо Байден, провели перемовини з Володимиром Зеленським. "Велика сімка" підтвердила спільну відданість Україні – як на полі бою, так і за столом переговорів.

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Санкції вже завдають шкоди російській економіці, – Білий дім

Наші безпрецедентні санкції вже завдають величезної шкоди російській економіці, а наш експортний контроль заблокував доступ Росії до критично важливих технологій і ланцюжків поставок, які їй необхідні для підтримки своїх військових амбіцій,
– пояснили в адміністрації Джо Байдена.

В США впевнені, що війна, яку розв'язав Володимир Путін, знищить всі економічні досягнення України за останні 15 років.

Два великі танкові заводи в Росії призупинили роботу

Вже не вистачає іноземних комплектуючих підприємствам оборонного комплексу. Так, два великі танкові заводи Росії – корпорація "Уралвагонзавод" і Челябінський тракторний завод призупинили роботу.

 Майже 1000 компаній приватного сектору вийшли з Росії. Також, за попередньою інформацією, виїхали з країни і понад 200 000 росіян. Багато з емігрантів – висококваліфіковані фахівці.

Зверніть увагу! США наголосили, що Путіну не вдалось досягнути своєї мети домінувати в Україні, проте йому вдалось зробити Росію глобальним ізгоєм.

Які нові санкції ухвалили США та партнери проти Росії

  • Обмеження на російські енергоресурси. Передусім мовиться про ембарго на російську нафту.
  • Санкції проти російських банків, які критично важливі для російської фінансової системи.
  • Вашингтон запроваджує додаткові обмеження щодо промисловості Росії – деревообробної, виробництва двигунів, бульдозерів та низки інших промислових комерційних товарів.
  • Мовлення "Первого канала", "Россия 1" та НТВ опинилось під забороною. Ці медіа – найбільш популярні в Росії та найбільше пов'язані з Кремлем.
  • Візові обмеження проти великої кількості російських та білоруських чиновників. Мовиться про 2600 осіб. У перелік потрапили керівники російських банків.

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Автор: Ірина Пундор