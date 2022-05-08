Санкції в дії: два великих танкових заводи Росії призупинили роботу

США 8 травня оголосили про нові санкції проти Росії – за агресію проти України. У Білому домі також розповіли, як працюють попередні каральні обмеження. Недоступність експорту важливих технологій "душить" військові амбіції Москви.

У Вашингтоні зазначили, що 8 травня лідери G7, серед яких і Джо Байден, провели перемовини з Володимиром Зеленським. "Велика сімка" підтвердила спільну відданість Україні – як на полі бою, так і за столом переговорів.

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Санкції вже завдають шкоди російській економіці, – Білий дім

Наші безпрецедентні санкції вже завдають величезної шкоди російській економіці, а наш експортний контроль заблокував доступ Росії до критично важливих технологій і ланцюжків поставок, які їй необхідні для підтримки своїх військових амбіцій,

– пояснили в адміністрації Джо Байдена.

В США впевнені, що війна, яку розв'язав Володимир Путін, знищить всі економічні досягнення України за останні 15 років.

Два великі танкові заводи в Росії призупинили роботу

Вже не вистачає іноземних комплектуючих підприємствам оборонного комплексу. Так, два великі танкові заводи Росії – корпорація "Уралвагонзавод" і Челябінський тракторний завод призупинили роботу.

Майже 1000 компаній приватного сектору вийшли з Росії. Також, за попередньою інформацією, виїхали з країни і понад 200 000 росіян. Багато з емігрантів – висококваліфіковані фахівці.

Які нові санкції ухвалили США та партнери проти Росії

Обмеження на російські енергоресурси. Передусім мовиться про ембарго на російську нафту.

Санкції проти російських банків, які критично важливі для російської фінансової системи.

Вашингтон запроваджує додаткові обмеження щодо промисловості Росії – деревообробної, виробництва двигунів, бульдозерів та низки інших промислових комерційних товарів.

Мовлення "Первого канала", "Россия 1" та НТВ опинилось під забороною. Ці медіа – найбільш популярні в Росії та найбільше пов'язані з Кремлем.

Візові обмеження проти великої кількості російських та білоруських чиновників. Мовиться про 2600 осіб. У перелік потрапили керівники російських банків.

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США наголосили, що Путіну не вдалось досягнути своєї мети домінувати в Україні, проте йому вдалось зробити Росію глобальним ізгоєм.