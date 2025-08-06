Дональд Трамп скоротив дедлайн Володимиру Путіну щодо укладання мирної угоди з Україною. Імовірно, посилити тиск на російського диктатора Трампа переконали його військові радники. Тепер головне питання – якими будуть кроки США після закінчення терміну для Росії.

Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл в інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що це є найцікавішим аспектом нинішньої стратегії Трампа. На думку віцемаршала є 2 варіанти завершити війну, і Трамп має способи для цього. Більше про те, як можна зупинити війну та наступ Росії на фронті, – читайте далі у матеріалі.

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Хто міг переконати Трампа змінити дедлайн для Путіна?

Президент США Дональд Трамп скоротив термін для укладання перемир'я, що встановив для Володимира Путіна до 10 – 12 днів. Водночас Росія в ніч на 31 липня атакувала Київ, що призвело до загибелі понад 30 осіб, серед яких були діти. Чи не здається вам, що Путін переоцінив свої можливості у відносинах з американським президентом?

Хоча я не американець, але, наскільки мені відомо, президент Трамп був щиро вражений масштабами людських втрат у цій війні. Він справді хотів з'ясувати, що треба зробити, щоб змусити Володимира Путіна зупинитися. З якихось причин він повірив Путіну під час деяких переговорів, хоча більшість країн Заходу була переконана, що Путін просто водить його за ніс.

Однак президент Трамп справді вірив, що можливо досягти угоди, щоб припинити кровопролиття. Мені здається, що Трамп дедалі більше усвідомлює, що все, що робить Путін, – це затягування часу. Зараз літо – це саме той час, коли російські війська наступають з максимальною силою.

Путін скористався миттю, щоб задобрити президента Трампа, водночас посилюючи військовий натиск. Думаю, Трамп має чимало військових радників, це – непрості люди. Вони дали йому зрозуміти, що очікування 50 днів лише дало б Путіну більше часу, а ось скорочення терміну до 10 – 12 днів створює додатковий тиск на очільника Кремля.

Тепер головне питання – що саме президент Трамп збирається робити після цього. Саме це, як на мене, є найцікавішим аспектом нинішньої стратегії американського лідера.

Повне інтерв'ю з віцемаршалом Великої Британії у відставці: дивіться відео

Яка зброя найбільше потрібна Україні?

The Washington Post повідомляє, що під час одного з телефонних дзвінків Трамп закликав або навіть підштовхував Володимира Зеленського завдати ударів углиб території Росії. Начебто він навіть запитував, чи може Україна здійснити удар по Москві за допомогою ракет великої дальності. Які шанси на те, що США нададуть Україні такі далекобійні ракети?

Думаю, що насамперед одним з ускладнюючих чинників у позиції США є періодичне припинення постачання військової допомоги. Під час війни США на кілька місяців припинили постачати зброю, що ускладнило становище України. Першочерговим завданням є захист українських міст. Системи Patriot та інші західні системи ППО є найважливішим пріоритетом.

Наступний пріоритет – це можливість завдавати ударів у відповідь по російських цілях. Саме в цьому озброєння з більшою дальністю дії може відіграти ключову роль. З'явилися припущення, що США можуть передати ракети JASSM, далекобійні авіаційні ракети "повітря – земля". Їхня дальність складає орієнтовно 230 миль (370 кілометрів – 24 Канал). Вона не є надзвуковою, проте має малу помітність і бойову частину, вагою майже тисяча фунтів (450 кілограмів – 24 Канал).

Це озброєння може бути надзвичайно корисним, але головне – забезпечити Україну усіма необхідними засобами для виконання поставлених завдань. Упродовж року Україна значно просунулася у виробництві далекобійних безпілотників, хоча вони не характеризуються великою швидкістю чи потужністю. За достатньої кількості вони здатні перевантажити російські системи ППО.

Росія вже зазнала втрат через таку українську стратегію. Хоча підтримка США важлива, Україні потрібно розвивати виробництво далекобійних дронів через їх високу ефективність.

Як дійсно можна зупинити війну?

Поширюється повідомлення про можливість надання з боку США Україні крилатих ракет далекої дії Tomahawk. Як ви оцінюєте ймовірність цього рішення та наскільки перспективним є такий варіант для президента США Трампа?

Гадаю, що існує кілька варіантів того, як США могли б допомогти. Ракети Tomahawk однозначно один з варіантів. Проте є низка важливих чинників. Якщо озирнутися назад і проаналізувати перебіг війни, то слід визнати, що Захід дав Україні достатньо озброєння, щоб вона не зазнала поразки, але недостатньо, аби перемогти.

Небезпека полягає в тому, що зараз ми продовжуємо говорити лише про те, як зупинити Росію. Немає сумнівів, що зброя більшої дальності, така як Tomahawk чи JASSM, завдасть Росії серйознішого тиску. Але чи допоможе це Україні перемогти у війні? Ймовірно, ні. Більшість ударів по території Росії завдають їй шкоди, але вона не зупиняє ведення війни.

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Ми вже бачили, що закриття аеропорту в Москві спричинило незручності для Росії, але це не зупинило її. Росія тепер ретельніше захищає свою нафтову інфраструктуру. Головне питання – чого прагне досягти Трамп. Якщо він справді хоче припинити війну, то з військового погляду є лише два варіанти.

Перший – Путін досягає своїх цілей, можемо обговорити, які саме вони можуть бути. Другий – змусити його припинити бойові дії. А зробити це можна або військовим шляхом, або економічним. Малоймовірно, що Захід готовий втрутитись у конфлікт військовим шляхом і разом з Україною витіснити Росію.

Я припускаю, що Трамп зосереджений на економічних заходах. У нього є для цього всі необхідні інструменти. Чи готовий він їх застосовувати – це вже інше питання.

У Кремлі розчаровані своєю армією

Згідно з даними агентства Bloomberg із посиланням на джерела, що наближені до Кремля, Володимир Путін був переконаний, що його армія зможе захопити всі чотири українські області до кінця 2025 року. Наскільки успішною є російська армія у досягненні цієї мети?

Думаю, більшість із нас, якщо повернутися до початку війни, добре пам'ятає, що Путін очікував, що Україна швидко капітулює і що він буде у Києві буквально за кілька днів. Пам'ятаєте ту 40-мильну (понад 60 кілометрів – 24 Канал) колону російських військ. Але завдяки надзвичайній мужності, стійкості, хоробрості й самопожертві українців Росію вдалося стримати, а згодом навіть відкинути назад.

Зараз Росія має набагато скромніші амбіції – створити сухопутний коридор від території Росії до Криму через Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську області. Саме це наразі є основним пріоритетом для Росії. Так, вона має більшу за чисельністю армію, краще забезпечена технічно, її економіка переведена у режим воєнного стану, вона має доступ до значно ширших мобілізаційних ресурсів, проте все-таки цього літа Росія не змогла просунутися вперед. Їй не вдалося захопити ці регіони.

Очевидно, що це є серйозним розчаруванням для Кремля. Однією з причин цієї невдачі є використання дронів. Я трохи цікавлюся воєнною історією. Якщо згадати Першу або Другу світову війни, то понад 80% втрат становили результати артилерійських обстрілів. У цій війні такий показник спричинений саме ударами БпЛА.

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Тепер між лініями фронту утворилися великі буферні зони, території, куди практично неможливо потрапити. Здебільшого через високу ефективність цих безпілотників. Україна суттєво наростила виробництво дронів. Попри свої порівняно скромні масштаби змогла ефективно протистояти численним спробам Росії захопити її території.

Росія наступатиме до кінця 2025 року

Російська армія досі не досягла головної мети, яка полягає у захоплені цих чотирьох областей. Однак, коли Путін міг усвідомити, що ця ціль зараз не дуже реалістична?

Думаю, Путін очікував досягти цих цілей за дні або тижні, а не роки. Я підозрюю, що це розчарування для нього через те, що він не зміг рухатися швидше. Однією з причин того, що українські міста зазнали атак ракетами великої дальності – є ось це розчарування. Бомбардування Києва не змінить хід війни для Росії, вона не просувається вперед.

У президента Трампа є ключ до успіху. Якщо він хоче зупинити війну, то може це зробити. Путін буде стурбований тим, що станеться через 8 – 10 днів. Якщо запровадити 100% санкцій проти країн, які купують російську нафту, це сильно ускладнить існування Росії, сповільнить воєнну економіку і швидко її зупинить.

Росія намагатиметься наступати до кінця 2025 року, але, ймовірно, це змусить її опинитися в ситуації, коли доведеться шукати мир. Проблема у тому, що малоймовірно, що Україна зможе витіснити Росію з окупованих територій.



Росіяни наступатимуть до кінця 2025 року / Getty Images

Колишній генерал-лейтенант ВПС США Девід Дептула переконаний, що стратегія знищення стратегічних бомбардувальників на території Росії за допомогою безпілотників великої дальності – це ключ до того, щоб змусити Путіна зупинити війну й сісти за стіл переговорів. Чи підтримуєте ви таку думку?

Я глибоко поважаю Девіда Дептулу. Він надзвичайно розумна людина. Я не сказав би, що він помиляється, але я вважаю, що існує багато способів посилити тиск на Путіна. Якщо йдеться про вирішальний удар, то такий підхід не стане переломним. Важливо те, що ніхто не знає, скільки ударів знадобиться, перш ніж "гребля прорветься".

Сьогодні в Росії багато людей, які втратили близьких – батьків, синів, чоловіків – і ці втрати вже відчутні. З понад мільйоном втрат – це неможливо приховати. Я вважаю, що в Росії дедалі більше хвилюються, і незабаром ми спостерігатимемо більше спроб впливу на Путіна. Малоймовірно, що це станеться за один день, тиждень, місяць чи навіть рік.

Будь-які дії, спрямовані на посилення тиску – корисні. Головна проблема полягає в ситуації на лінії фронту – у тому, наскільки далеко Росія здатна просунутися. У перших обговореннях активно порушувалося питання про можливість витіснення російських військ з України.

Сьогодні я не чую подібних очікувань ні від українських офіційних осіб, ні від колег, друзів чи військових. Зараз акцент зміщено з визволення територій на якнайшвидше завершення війни. І, гадаю, пріоритет полягає в тому, щоб посилити страждання російської сторони настільки, аби зрештою Путін був змушений просити про мир.

Які у Росії шанси проти НАТО?

У Reuters писали, що Путін має намір продовжувати бойові дії в Україні доти, доки Захід не погодиться вести переговори на його умовах. За даними джерел агентства, він упевнений, що російська економіка та збройні сили достатньо стійкі, щоб витримати будь-які додаткові санкції з боку Заходу. Як ви оцінюєте таку позицію?

Росія демонструє начебто достатньо сильна, щоб продовжувати війну, а у Заходу нібито небагато варіантів для дій. Москва відкрито погрожувала застосуванням ядерної зброї у випадку втручання. Якби я був військовим радником президента Путіна, єдине, чого Росія повинна уникати – це прямої участі Заходу в конфлікті.

Військова міць НАТО значно перевершує російські можливості. Росія вже зазнає серйозних труднощів у протистоянні з однією лише Україною. Уявіть, як вона протистояла б США або НАТО, – у неї не було б шансів на перемогу. У неї не залишилося б жодних шансів. Тому Путін і далі використовує гучні заяви та погрози, щоб відлякати Захід від прямого втручання.

Сувора реальність така: у Путіна закінчуються людські ресурси, виснажуються запаси військової техніки, а економіка країни переведена на військові рейки стрімко поглинає фінансові ресурси. Єдиним стабільним джерелом фінансування залишається експорт нафти й газу. А якщо позбавити Росію цих доходів, а способи для цього існують, становище країни стане критичним.

Серед моїх колег, військових аналітиків домінує думка, й історія показує, – з Путіним можна вести переговори нескінченно, але результату не буде. Його потрібно змусити зупинитися. Зробити це можна або військовим шляхом, або економічним. Перш ніж вдатися до військових заходів, Захід, ймовірно, використає всі наявні економічні інструменти. Серед них є серйозні заходи, здатні змусити Путіна піти на поступки.

Навіть Дональд Трамп не впевнений, чи зможуть його санкції змусити Володимира Путіна припинити війну. Чи не здається вам, що це може свідчити про певну слабкість США?

Погоджуюсь з вами. Президент Трамп приймає рішення, керуючись виключно власними міркуваннями. Він не любить, коли його сприймають за дурня, йому не подобається відчувати себе ідіотом. Путіну дали шанс зупинити війну, але він цього не зробив. Буде цікаво побачити наступний крок Трампа. Він не захоче, щоб історія запам'ятала його як президента, який міг зупинити війну, але не скористався цим шансом.

Дехто пропонує запровадити 100% мита на купівлю російської нафти, але все не так просто. Найбільший покупець російської нафти – Китай. Такі дії серйозно погіршать відносини з Китаєм і Індією. Американський президент не буде готовий піти на це без вагань. Введення подібних тарифів матиме наслідки, а вони не принесуть миттєвого ефекту.

Росія має достатньо резервів нафти, газу та фінансів, щоб продовжувати війну до кінця цього року. Головне питання – чи справді Трамп хоче завершити війну і чи готовий він використати всю економічну міць США, адже саме це може стати найефективнішим способом її зупинити.

Про удари вглиб Росії

Чи вважаєте ви, що надання Україні ракет великої дальності може стати крайнім заходом з боку адміністрації США, якщо Володимир Путін і надалі зволікатиме з переговорами з Дональдом Трампом і відмовлятиметься від пропозицій щодо припинення вогню?

Можливо, ракети великої дальності справді є частиною рішення. Але якщо дивитися з погляду військової стратегії – Росію фактично зупинено на полі бою. Не всюди, але Україна проявила себе надзвичайно ефективно, і значною мірою це заслуга безпілотників.

Технології розвивалися стрімко. Спочатку з'явилися нові моделі дронів, згодом – системи радіоелектронного придушення, які заважають їхній роботі. У відповідь Україна почала використовувати оптоволоконні дрони. І зараз лінія фронту буквально обвита найтоншими стрічками оптоволоконних кабелів, деякі з яких сягають 15 кілометрів завдовжки й важать близько 2 кілограмів.

Це знижує мобільність дронів, але робить неможливим їхнє глушення. У результаті на значних ділянках фронту утворилися зони, куди російські сили не можуть проникнути – вони зупинені. Це викликає колосальне роздратування, і тому це та сфера, в якій потенційно Україна може отримати перевагу.

Знову підкреслю, ракети великої дальності, попри певну шкоду, яку вони завдають Росії, в якомусь сенсі схожі з осами над літнім пікніком. Вони не завдають серйозної шкоди, але дратують. Саме так Путін сприймає удари дронів на далекі відстані. Виняток – операція "Павутина".

Я захоплююся тим, як Україна провела цю спецоперацію, під час якої вдалося завдати ударів по бомбардувальниках вглибині території Росії. Вона стала зразком ефективного застосування технологій, продуманого стратегічного планування і, безумовно, це зашкодило Росії. Ми вже бачимо значно меншу кількість російських літаків, що порушують повітряний простір Великої Британії. Це прямий доказ того, наскільки результативним виявився цей удар.