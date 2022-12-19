26 мільйонів під арештом: Канада конфіскує майно російського олігарха Абрамовича

Цивілізовані держави світу продовжують вводити санкції проти людей, що пов'язані з Кремлем. Зокрема, Канада розпочне конфіскацію декількох десятків мільйонів доларів, що належать компанії російського олігарха Романа Абрамовича.

Російські пропагандисти стверджують, що санкції ніяк "не впливають" на їхню економіку, однак факти засвідчують те, що державі-терористці все важче існувати з економічними обмеженнями. У понеділок, 19 грудня, стало відомо, що уряд Канади конфіскує 26 мільйонів доларів, що належать одному з найбільших кремлівських олігархів.

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Активи Абрамовича під арештом

Як повідомляють американські ЗМІ, Канада арештує активи підсанкційного російського бізнесмена Абрамовича. Цей процес розпочнеться уже сьогодні та скоро в кремлівського олігарха не буде активів у компанії Granite Capital Holdings Ltd.

Російські олігархи є співучасниками незаконного та варварського вторгнення в Україну, і Канада не буде "притулком" для їхніх нечесно здобутих грошей,

– пишуть Reuters з посиланням на міністерку фінансів Канади Христину Фріланд.

Хто такий Роман Абрамович Це кремлівський олігарх, що має активи у багатьох країнах світу. Зокрема, в Ізраїлі, Великій Британії, Португалії та в інших державах. Свого часу він був близьким до оточення першого президента Росії Боріса Єльцина. Окрім того, він обіймав політичні посади. Наприклад, був губернатором Чукотського автономного округу.

Світ повинен продовжувати запроваджувати проти Росії санкції, аби Україна перемогла

Нещодавно президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала збільшити військову та фінансову підтримку Україні. Окрім того, у своїй промові вона наголосила, що наша держава повинна виграти війну, однак це можливо лише тоді, коли Європа надаватиме ЗСУ більше зброї та накладатиме санкції проти Росії, руйнуючи економіку держави-агресорки.

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Нагадаємо, Євросоюз декілька днів тому нарешті узгодив черговий пакет санкцій проти ворожої країни, однак експерти зазначають, що ці обмеження не є такими сильними, як попередні. Зокрема, політолог Андрій Вігірінсбкий підкреслив, що існують сфери зацікавленості Європи, стосовно яких вона не готова йти на поступки. Саме тому, вочевидь, певні санкції не є такими сильними, як би хотілося Україні.