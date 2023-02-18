Захід почав готувати санкції проти Росії до її вторгнення в Україну, – фон дер Ляєн

США та Європейський союз почали розробляти санкції проти Росії ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мовиться про кінець 2021 року.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на Мюнхенській безпековій конференції, що санкції проти Кремля почали розробляти за два місяці до російського вторгнення, інформує 24 Канал.

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Коли Захід почав розробляти санкції проти Росії

ЄС спільно зі США почали розробку масштабних економічних санкцій проти Росії ще у грудні 2021 року,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, підготовку до розробки цих санкцій почали ще раніше – за рік до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тобто тоді, коли Сполучені Штати почали робити перші прогнози щодо війни.

Глава Європейської комісії зауважила, що тоді Євросоюз сподівався, що повномасштабного вторгнення не буде, однак почав готуватись.

Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції 17 лютого, заявив, що перед повномасштабним вторгненням на цьому ж заході у 2022 році не почув, що світ готовий бути з Україною

Глава Єврокомісії закликала надати більше зброї Україні

. Натомість почув це тільки після того, як російські ракети вдарили по нашій землі, як російські танки перейшли наші кордони, як Путін перейшов і знищив всі альтернативи, поставивши питання – ми чи він.

Урсула фон дер Ляєн на Мюнхенській безпековій конференції заявила, що треба збільшити тиск на Росію та розширити постачання озброєння Україні.

Зараз настав час у рази прискорити виробництво стандартизованого озброєння та амуніції для постачання в Україну,

– заявила посадовиця.

Вона також запевнила, що треба використати для цього Європейський фонд миру. Дер Ляєн повідомила, що вони хочуть звернутись до промисловості всього Європейського союзу.

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