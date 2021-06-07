Санкції проти нас будуть завжди, бо ми не каятимемось, – МЗС Росії про окупацію Криму

У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що санкції проти них "будуть завжди". Все тому, що тимчасово окупований Крим вони нібито не віддадуть.

Деталі цинічної заяви Росії

Росія, мовляв, не буде ні в кого просити зняти санкції. Про це заявив заступник голови російського МЗС Олександр Понкін.

Важливо Партнери Росії, – Данілов назвав Німеччину та Францію відповідальними за окупацію Криму

Ми не будемо каятися за те, чого ми не робили. Зрозуміло, що Крим ми не віддамо. Якщо Крим у Росії, то санкції точно будуть завжди з нами,

– сказав Понкін.

За його словами, Росії "потрібно говорити і про готовність до нових санкцій".

"Безумовно, є перелік додаткових заходів, які тримаються "під сукном" і які будуть залучені в ті моменти, в тих умовах, в яких це будуть визнано за потрібне", – наголосив російський чиновник.

Що відомо про санкції проти Росії через Крим