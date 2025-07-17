"Хотіли б пришвидшити цей процес": Зеленський пояснив, як санкції США можуть завершити війну

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що одним із ключових чинників, який може наблизити завершення війни, є економічний тиск на Росію шляхом запровадження санкцій. На його думку, саме вони можуть спричинити внутрішні соціальні зрушення в країні-агресорці.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського в інтерв'ю New York Post.

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Як санкції проти Росії можуть наблизити завершення війни?

Зеленський заявив, що чимало росіян не розуміють мети війни й у приватних розмовах висловлюються проти неї. Водночас, за його словами, вони бояться відкрито говорити, адже "не вільні, як західний світ".

Вони бояться, що у них або заберуть гроші, або їх кинуть до в'язниці,

– пояснив Зеленський.

Він також підкреслив, що ситуація може значно змінитися, коли росіяни почнуть відчувати економічні наслідки.

"Коли людей звільняють з роботи, бо відбуваються скорочення, бо роботодавець не може цього витримати, і все скорочується через економіку, тоді завжди відбувається соціальний вибух", – зазначив український лідер.

Зеленський також додав, що економічний тиск може послабити можливості Кремля продовжувати війну в Україні. Український лідер зауважив, що за цією стратегією президент США Дональд Трамп може відіграти ключову роль.

Ми, звичайно, хотіли б пришвидшити цей процес,

– підкреслив Зеленський.

Крім того, за словами Зеленського, Україна готова надати Трампу "більше інформації, більше аргументів на користь жорстких санкцій проти Росії".