"Росатому" приготуватись: новий пакет санкцій може вдарити по ядерних технологіях Росії

Російська корпорація з ядерної енергетики "Росатом" – одна з небагатьох, яка досі залишається поза санкціями. У наступному пакеті санкції можуть запровадити і тоді Росія втратить можливість енергетичної експансії.

Про це 24 Каналу розповів голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, "Росатом" брався за енергетичні проєкти в різних країнах, щоб розширювати свою експансію та ставити в залежність від себе.

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Чи втратить щось Європа

Як зазначив Ярослав Божко, санкції проти "Росатому" сильно вдарять по Росії, але це буде удар суто по атомній галузі. Генеральний директор корпорації та перший заступник адміністрації Владіміра Путіна Сєргєй Кириленко – є одним з головних "провідників" незаконних референдумів на окупованих територіях України.

Також ця особа відповідально за безлад на території Запорізької АЕС, яка перебуває під ворожою окупацією та контролюється "Росатомом".

Ярослав Божко сказав, що дадуть санкції проти Росатому: дивіться відео

Санкції проти Росатому допоможіть зупинити енергетичну експансію Росії, а європейські країни від цього ніяк не постраждають.

Наразі це буде виглядати радше, як вимушена ізоляція "Росатому", як зупинка його енергетичної експансії. І тут ми не можемо сказати, що Європа залишиться абсолютно бідна, тому що паралельно, наприклад, існують США, такі компанії як Westinghouse, які можуть бути джерелом постачання ядерних технологій,

– сказав Божко.

Також голова центру політичних студій "Доктрина" зазначив, що "Росатом" не має нічого цінного, що міг би дати Європі.

Чому не вводили санкції раніше