Трампу доведеться вводити санкції проти Росії, але є один нюанс

Дональд Трамп визнав, що законопроект Ліндсі Грема, який передбачає потужні санкції проти Росії, є дуже потужним і дієвим. Попри це, він не поспішає його підтримувати.

Рано чи пізно президент США буде змушений підтримати законопроєкт. Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, пояснивши, що за це виступає більшість американців.

До теми У Нацбанку чесно відповіли, які наслідки для Росії матимуть санкції сенатора Грема

У Трампа не залишиться вибору

За попередніми даними, законопроєкт Ліндсі Грема підтримують більше, ніж 80 сенаторів. Цього достатньо, щоб подолати вето президента. Спікер нижньої палати Майк Джонсон теж сказав, що є достатня кількість конгресменів, які за нього голосуватимуть.

Отже, зараз фактично мовиться про те, що закон схвалять у Конгресі. Якби це сталося зараз, то ми б отримали потужний інструмент тиску не тільки на Росію, але й на Китай. Саме він найбільше постраждає від імплементації цього закону й буде змушений вимагати у Росії погодження на припинення вогню.

Якщо його імплементують, Європа підтримає тиск на Китай, щоб він не допомагав Росії. Це вже давно зрозуміло. Але важливо, щоб цей закон проголосували вже зараз, оскільки є ще один нюанс. Скоро почнуться канікули у Конгресі, тому розгляд може розтягнутися на осінь.

Восени Трампу доведеться ухвалювати рішення, оскільки стартуватиме виборча кампанія до Конгресу. Соціологія підтверджує, що і республіканці, і демократи налаштовані проти такої позиції Дональда Трампа щодо Росії,

– підкреслив Олександр Леонов.

Тому президенту США доведеться визначатися. Але втрата часу – означає втрату можливостей, які можна було б використати для того, щоб припинити російську агресію.

Зауважимо, Дональд Трамп пояснив, що застосує санкції проти Росії, тоді коли зрозуміє, що вона не прагне завершення війни. Він додав, що може діяти жорстко, але "дедлайн у його голові".