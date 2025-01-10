Байден може зробити подарунок Трампу: яких "сюрпризів" чекати Росії від США вже скоро

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про підготовку удару по російській економіці. Ймовірно, така заява пов'язана із санкціями від адміністрації Джо Байдена.

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу пояснив, що, найімовірніше, йдеться про нові санкції США проти Росії. Ці обмеження спрямовані на енергетичний сектор і мають переважно персональний характер.

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Окрім того, санкції торкнулися 30 російських нафтосервісних компаній та сербської дочірньої компанії "Газпрому".

Подарунок Трампу для мирних переговорів

Водночас це може бути лише початком, адже адміністрація Байдена анонсувала удари по так званому "тіньовому флоту".

Не виключено, що до завершення свого терміну адміністрація Байдена ухвалить ще кілька рішень. Для Дональда Трампа це може стати своєрідним подарунком, адже дозволить йому отримати кращі стартові позиції для майбутніх переговорів із Росією. Це також створює основу для обговорення питань щодо посилення чи послаблення тиску на Кремль,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Він також припустив, що додаткові санкції можуть запровадити європейські країни, хоча їхні можливості в цьому напрямку дещо обмежені.

"Залишається ще атомна галузь, яку партнери поки що не зачіпали. Тому можна припустити, що санкції торкнуться як "тіньового флоту", так і вже оголошених обмежень США. Ймовірно, будуть ухвалені й інші заходи проти Росії", – сказав політолог.

Непрямий вплив

Ігор Рейтерович додав, що навіть розмови про нові санкції вже впливають на країни, які є торговельними партнерами Росії. Деякі ключові порти почали закривати вхід для суден "тіньового флоту". Це пов'язано зі страхом потрапити під вторинні санкції Міністерства фінансів США. Від так, можна очікувати, що в найближчі дні з'являться новини про додаткові санкції, спрямовані проти російської економіки.