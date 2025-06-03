Трамп "розривається": чому США не вводять санкції проти Росії

Дональд Трамп заявив, що він не хоче впроваджувати санкції проти Росії, бо нібито боїться зірвати мирну угоду. Насправді ж перед президентом США зараз стоїть складний вибір.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Олег Постернак, зауваживши, що мовиться про його бажання економічно співпрацювати з Росією. Крім цього, не менш важливою є думка його оточення.

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Чому США не вводять санкції проти Росії

Політтехнолог зазначив, що впровадження санкцій проти Росії від США буде залежати від 2 факторів:

Лінія, яка переможе в адміністрації Трампа – з одного боку Стів Віткофф, який висловлює бажання економічно співпрацювати з Росією, з іншого – Марко Рубіо та сенатори, які займають виважену позицію;

Як Трамп розв'яже проблему – на початку президентства він зв'язав два процеси в один: співпраця з Росією для протистояння з Китаєм та регулювання війни. Щодо першого – американські сенатори підтримують законопроєкт про 500% мит для всіх, хто купує російську нафту, а щодо війни – Трамп не досяг прогресу.

Тому Трамп має зараз завдання – розірвати відносини з Росією щодо одного напрямку (економічного – 24 Канал) і відносини щодо свого посередництва у війні. А санкції заважають цій стратегії, вони ламають цей трек економічної співпраці США та Росії. Вона йому потрібна для майбутнього протистояння з Китаєм, щоб Росія була десь біля нього,

– пояснив він.

Постернак додав, що саме тому президент США зараз "виписує Кремлю кредити довіри" у вигляді 2 тижнів, щоб нібито перевірити, чи справді Росія готова до миру. Адже він просто намагається затягнути час.