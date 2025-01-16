Трамп може стати другим Рейганом: що має бути його найголовнішим рішенням

Малоймовірно, що нова адміністрація Дональда Трампа погодиться тиснути на Росію у військовий спосіб. Натомість майбутній президент може повторити долю свого попередника та зруйнувати країну-агресорку без жодного пострілу.

Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що на Росію потрібно тиснути економічно. Для цього США може знайти певних союзників.

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Що має стати найголовнішим рішенням Трампа

За словами головного консультанта, головне, щоб команда Трампа зараз не знімала санкції з Росії щодо нафтогазової системи. Це те, що буде сильно бити по російській економіці, що вже створює їй проблеми.

Раніше індикатором російської економічної могутності був "Газпром". Тепер до 15 лютого керівництво планує скоротити 40% штату центрального офісу. За 2023 рік "Газпром" зазнав збитків на суму 6,3 мільярда доларів, за 2024 – приблизно 10 мільярдів. Перспективи ж нормалізації ситуації на поточний рік компанія не має, російська економіка розсипається дуже швидко.

Тут треба згадати історію попереднього президента-республіканця Рональда Рейгана, який без жодного пострілу виграв війну з СРСР. США тоді тиснули економічно, створювали передумови для розпаду СРСР. Так має робити і наступна адміністрація США,

– пояснив Ус.

США та Саудівська Аравія повинні збільшити власний видобуток нафти, співпрацювати з Венесуелою, яка має її велику кількість, але поки існує під впливом Росії.

Після цього країна-агресорка буде шукати підхід до США для нормалізації своєї економіки та може піти на поступки.

Трамп може стати другим Рейганом, якщо не зніме економічні санкції. Україна має це пояснити всій його команді. Як тоді ці кроки зробили США великими, так і зараз це може статись,

– підсумував він.

До слова, Джо Байден фактично ускладнив скасування санкцій проти Росії, вимагаючи узгодження з Конгресом. Так, він отримав право накладати вето на будь-які спроби скасування обмежень.