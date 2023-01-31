Потрібно забрати у Путіна гроші: яке рішення Заходу дуже боляче вдарить по Росії
Санкції Заходу вже починають впливати на ситуацію в Росії. Наразі Європейський Союз почав діяти комплексно і стратегічно.
Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, одним із важливих кроків є постачання Україні західного озброєння.
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Як змінилося ставлення до Росії
Павло Клімкін пояснив, що Китай не займатиме позицію більш сприятливу для Росії.
"Китай відмовився надавати Росії військову допомогу", – наголосив він.
За його словами, така позиція свідчить про те, що Китай не буде "кидати" російський режим, але і не збирається його "рятувати".
Позитивні зрушення є і серед західних країн.
У західній ментальності все ж таки зникли остаточно ці страхи стосовно ескалації, зокрема, ядерної ескалації,
– зосередив увагу він.
На думку Клімкіна, це свідчить про те, що страхи вщухають.
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Які ще невдачі спіткатимуть країну-агресорку
Ексочільник МЗС повідомив, що постачання танків, БТРів – це перший вагомий результат. Україні ж потрібні й інші результати.
Для нас емоційно і з точки зору того, що відбувається на фронтах, питання зброї №1. Санкції та тиск не менш важливі, потрібно забрати у Путіна гроші,
– наголосив він.
На його думку, те, що почнеться за декілька днів, з 5 лютого, коли буде запроваджено ембарго на нафтопродукти, матиме негативні наслідки для Росії.
"Це реально вдарить Путіна дуже і дуже боляче", – додав він.
За словами Клімкіна, обходити санкції доволі складно, а втрати від ембарго на нафтопродукти у російського бюджету будуть набагато серйознішими.
"Це такий стратегічний тиск, до якого почав вдаватися Захід, на жаль, запізно", – прокоментував він.
Відтак, будемо сподіватися, що і по атомному сектору врешті-решт Захід вдарить. Дуже важливо, аби й далі в контексті санкцій відбувалися прогреси.
Я насправді бачу в останній місяць, що Захід почав діяти комплексно і стратегічно,
– наголосив Клімкін.
На його думку, логіка попередніх дій Заходу значно поступається нинішній логіці стратегічного тиску.
Санкції проти Росії: останні новини
- Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії. Санкції проти Кремля продовжені на 6 місяців – до 31 липня 2023 року.
- Росія та Пакистан вийшли на фінальну стадію обговорення угоди щодо продажу дешевої нафти до Ісламабаду. Про це повідомив пакистанський чиновник.
- Володимир Зеленський неодноразово закликав Євросоюз ввести санкції проти державної атомної енергетичної компанії "Росатом". Більшість країн підтримали цей запит, однак Угорщина досі блокує усі спроби.