Потрібно забрати у Путіна гроші: яке рішення Заходу дуже боляче вдарить по Росії

Санкції Заходу вже починають впливати на ситуацію в Росії. Наразі Європейський Союз почав діяти комплексно і стратегічно.

Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, одним із важливих кроків є постачання Україні західного озброєння.

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Як змінилося ставлення до Росії

Павло Клімкін пояснив, що Китай не займатиме позицію більш сприятливу для Росії.

"Китай відмовився надавати Росії військову допомогу", – наголосив він.

За його словами, така позиція свідчить про те, що Китай не буде "кидати" російський режим, але і не збирається його "рятувати".

Позитивні зрушення є і серед західних країн.

У західній ментальності все ж таки зникли остаточно ці страхи стосовно ескалації, зокрема, ядерної ескалації,

– зосередив увагу він.

На думку Клімкіна, це свідчить про те, що страхи вщухають.

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Які ще невдачі спіткатимуть країну-агресорку

Ексочільник МЗС повідомив, що постачання танків, БТРів – це перший вагомий результат. Україні ж потрібні й інші результати.

Для нас емоційно і з точки зору того, що відбувається на фронтах, питання зброї №1. Санкції та тиск не менш важливі, потрібно забрати у Путіна гроші,

– наголосив він.

На його думку, те, що почнеться за декілька днів, з 5 лютого, коли буде запроваджено ембарго на нафтопродукти, матиме негативні наслідки для Росії.

"Це реально вдарить Путіна дуже і дуже боляче", – додав він.

За словами Клімкіна, обходити санкції доволі складно, а втрати від ембарго на нафтопродукти у російського бюджету будуть набагато серйознішими.

"Це такий стратегічний тиск, до якого почав вдаватися Захід, на жаль, запізно", – прокоментував він.

Відтак, будемо сподіватися, що і по атомному сектору врешті-решт Захід вдарить. Дуже важливо, аби й далі в контексті санкцій відбувалися прогреси.

Я насправді бачу в останній місяць, що Захід почав діяти комплексно і стратегічно,

– наголосив Клімкін.

На його думку, логіка попередніх дій Заходу значно поступається нинішній логіці стратегічного тиску.

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