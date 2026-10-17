У Путіна назвали "історичним" рішення Трампа щодо санкцій проти Росії

Представник Владіміра Путіна Кирило Дмитрієв назвав історичним рішення Дональда Трампа не запроваджувати обмеження проти Росії за "законом Грема". Він заявив, що санкції могли б зашкодити економіці США та світовим ринкам.

Дмитрієв опублікував свою заяву в соцмережі Х.

Що у Путіна сказали про рішення Трампа?

Посланець російського правителя Кирило Дмитрієв привітав рішення Дональда Трампа не застосовувати обмеження проти Росії за "законом Грема". За його словами, відповідні санкції могли б фактично повністю зупинити економічну співпрацю між двома країнами.

Призупинення дії деяких положень "закону Грема" є важливим і справді історичним моментом… Економічна співпраця між Росією та Сполученими Штатами відповідає інтересам обох країн, сприяє глобальній економічній стабільності та закладає основу для зміцнення довіри й досягнення тривалого миру,

– написав представник Кремля.

Він також заявив, що замість санкцій і конфронтації країнам потрібні переговори та спільні економічні проєкти.

Тим часом сенатор США Річард Блюменталь різко розкритикував Трампа через його відмову посилювати тиск на Росію в межах так званого "закону Грема". Він заявив, що американський лідер фактично підтримує Путіна та тих, хто допомагає російській військовій машині.

Блюменталь, який брав участь у розробці "закону Грема", вважає, що рішення Трампа суперечить позиції більшості американців, Конгресу та європейських союзників США. Відмова від нових обмежень проти Росії не пов'язана з національною безпекою Сполучених Штатів. Таким кроком Трамп намагається догодити російському лідеру.

Він також закликав республіканців приєднатися до критики рішення президента США.