Санкції проти Росії можуть виявитися ширшими, аніж вважають, – Шольц

У разі нападу Росії на Україну Євросоюз та НАТО швидко та консолідовано запровадять санкції проти держави-агресорки. Однак розголошувати вміст обмежень заздалегідь партнери не хочуть.

Санкції будуть дієвими і в Росії вже зрозуміли це

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він запевнив, що НАТО та ЄС перебувають на стороні України.

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Санкції готуються, і тільки-но ситуація зміниться, ми зможемо схвалити рішення – Німеччина, США, Європа, країни НАТО. І вони, думаю, будуть дуже дієвими. Це меседж, який зрозуміли і в Росії,

– розповів канцлер.

Чому зміст обмежень не розкривають

Шольц додав, що партнери вирішили наразі не розкривати весь пакет обмежувальних заходів, який може виявитися ширшим, аніж вважають. Все для того, щоб санкції мали більший ефект.

Канцлер сподівається, що ситуацію вдасться врегулювати дипломатичними засобами. Мовляв, за 2 тижні сталося багато зрушень, адже відбуваються численні переговори.

"Є надія, що завдяки цій інтенсивності та подвійній стратегії – оголошення про суворі санкції у разі військової агресії та водночас використання переговорних форматів – ми разом зможемо забезпечити безпеку в Європі", – наголосив Шольц.

Водночас він додав, що наразі рано говорити, що проблема вирішена – вона й далі потребує максимальної уваги.

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