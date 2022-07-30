Це лише початок, – у Пентагоні вважають, що санкції "майже призупиняють" наступ росіян в Україні

Через напад росії на Україну на агресора наклали потужні санкції. Їхній ефект стає помітним тільки зараз.

У Пентагоні один з чиновників зазначив, що російське просування сповільнюється до повзучого. Він констатував, що воно зупиняється в деяких місцях або повільно повертається назад у таких районах, як Херсон.

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Санкції та військова підтримка

Пентагон тісно консультується з Міністерством оборони України, щоб гарантувати, що необхідні матеріальні засоби, включно з боєприпасами, незабаром надійдуть. США, за словами чиновника Пентагону, збирають ще один пакет безпекової допомоги, який задовольнить ці потреби.

Внутрішніми невдачами росії чиновник називає саме ефект від санкцій, які США наклали разом із партнерами за напад на Україну. Обмеження експортного контролю тільки зараз починають давати ефект. Зокрема:

великі російські державні компанії втратили 70 – 90% своєї ринкової капіталізації

близько 1000 транснаціональних компаній призупинили роботу в росії

інфляція в росії зростає до 20%.​

російський фондовий ринок втратив третину вартості.​

Це тільки початок впливу цих санкцій,

– підсумував чиновник.

Невдачі росії повсюду

В оборонному відомстві США зазначають, що росія зазнає невдач на полі бою та всередині країни-агресора. Чиновник Пентагону наголосив, що українці стали дуже ефективними у пошуку та знищенні російських командних і контрольних вузлів і знищенні угруповань російської техніки.

Навіть коли Росія веде великі розмови, погрожує українцям, вони все одно продовжують сміливо наступати. Вони надзвичайно використовують обладнання на суму 8,2 мільярда доларів, яке ми надали, на даний момент,

– сказав чиновник.

Він визнав, що є загроза для мирного населення України через авіаудари по містах. Також зазначив, що РНБО оприлюднила "страшний звіт", в якому є дані про щонайменше 18 так званих фільтраційних таборів. Там українці перебувають у нелюдських умовах, включаючи жорстоке поводження і, в деяких випадках, страти.

Санкції проти росії

Міністерство фінансів Сполучених Штатів оприлюднило 29 липня нові санкції проти 2 росіян та 4 організацій країни-агресорки. Обмеження пов'язані з втручанням у вибори в Сполучених Штатах. Одну з підсанкційних осіб звинуватили у ймовірному використанні громадян США та політичних груп для поширення російської пропаганди.

Європа також не відстає у застосуванні обмежень проти росії. Рада Євросоюзу 26 липня продовжила санкції проти агресора, які впровадила на тлі вторгнення країни-агресорки в Україну. Вони діятимуть ще щонайменше 6 наступних місяців – до 31 січня 2023 року.

Також Євросоюз запровадив ще один пакет санкцій проти росії. У ЄС оприлюднили документ з іменами тих 57 осіб, проти яких діятимуть обмеження. Туди потрапили російські політики, актори та організації.

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