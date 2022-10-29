Нас це не здивувало, – журналіст з Молдови про підготовку держпереворту в Кишиневі

У The Washington Post опублікували статтю, в якій стверджують, що ФСБ готує держпереворот в Молдові. Заявляють, що начебто протягом кількох років у це вливалося кілька мільйонів доларів.

В Молдові все літо та осінь обговорюється державний переворот, тому в цій статті немає нічого нового для країни. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст молдовського видання RISE Moldova Володимир Тхорик.

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Він підтвердив, що в Молдові обговорюється варіант силового захоплення влади проросійською так званою опозицією, яка отримала підтримку з Москви.

Володимир Тхорик нагадав, що з 2019 року в штаб партії, яку очолював тоді ще президент Ігор Додон, приїжджала група російських політтехнологів. Саме вони будували його виборчу кампанію.

Буквально на днях 3 людей з цієї групи політтехнологів, яких ми оприлюднили, США внесли у санкційний список,

– наголосив Тхорик.

Журналіст зазначив, що відповідно їх активи та активи всіх людей, які будуть надалі з ними співпрацювати, можуть бути заморожені на території США. При цьому важливо памʼятати, що їх можуть дотримуватися й країни Заходу.

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Хто потрапив під санкції

Володимир Тхорик повідомив, що з 2019 року на передвиборчі кампанії Додона приїжджала група політтехнологів, які поділялися на підгрупи:

Люди, які можуть бути повʼязані зі спецслужбами. Вони забезпечували оперативну безпеку цієї групи. Безпосередньо політтехнологи, які займалися виборами, будування партійних організацій й так далі.

За словами журналіста, перший, хто попав під санкції США, був Юрій Гуділін він повʼязаний з ФСБ. Це підтверджують, як його джерела, так і пояснення Вашингтона. Друга – Ольга Грак, яка безпосередньо займалася політичними технологіями. Третій – Леонід Гонін.

"Що цікаво – в цій групі була психолог-гіпнотизер, яка за даними наших джерел, допомагала гіпнотизувати президента перед важливими телевізійними ефірами", – розповів Тхорик.

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