Удар по Китаю: політолог сказав, які саме санкції США можуть ввести проти Росії

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Трамп підтримує запровадження додаткових санкцій проти Росії. Якщо все вийде, то це буде ще й серйозний удар по Китаю.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, зауваживши, що Дональд Трамп багато чого змінив у своїй політиці, зважаючи на попередників. Утім, ставлення до Росії там приблизно таке саме. Він намагається врятувати країну-агресорку, як це робили Байден та Обама. Останні вибачили Путіну агресію проти Грузії, анексію Криму, збитий "Боїнг" та й загалом війну проти України.

Дивіться також Гонка озброєнь повертається: що це означає для України і хто буде в епіцентрі холодної війни 2․0

Як США можуть натиснути на Росію

Як наголосив Загородній, Росія – зручна країна для Сполучених Штатів. Вона створює постійну загрозу для Європи, тому США продають свої "охоронні послуги". Україна ж тут зламала увесь механізм. Виявляється, що Європа може себе захистити, але разом з нашою державою.

Трампу вже всередині США ставлять питання, чому він так слабко себе поводить щодо Росії. Серед американців немає фанатів Путіна. Це стає токсичною темою та змушує Трампа рухатися.

На відміну від попередньої адміністрації у Трампа є фундаментальний конфлікт інтересів з Росією по нафті та газу. Розрулити вони його не зможуть. Тут треба лише чекати та діяти. Штати заморозили відносини з Росією. Перемовин зараз немає. Росіяни продовжують бикувати, а час працює на Україну,

– підкреслив Загородній.

Законопроєкт Ліндсі Грема про санкції стосується продажу російської нафти та газу. Це – важливі теми для американців, які однозначно знайдуть на це голоси. Вони будуть зацікавлені, щоб ці обмеження тривали якнайдовше.

Крім того, такі санкції проти Росії зроблять ще й удар по Китаю. Там добре піднялися на нафті з країни-агресорки.

США не хочуть, щоб Китай мав ресурсну базу в Росії по суходолу. Це погано в контексті майбутньої війни США та Китаю. Американці контролюють всі океани, тому можуть перекрити нафту для Китаю з Близького Сходу та інших місць. А ресурсну базу в Росії – ні,

– підкреслив Загородній.

Додамо, у законопроєкті Ліндсі Грема йдеться про 500% мита на будь-яку країну, що купуватиме російські енергоносії. Сенат США готовий проголосувати за цей законопроєкт. Роботу щодо нього координують у Білому домі.