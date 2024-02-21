Менш амбіційний, ніж ми розраховували, – посол при ЄС про 13-й пакет санкцій проти Росії

Посол України при ЄС Всеволод Ченцов заявив, що 13-й пакет санкцій проти РФ зосереджений лише на компаніях та особистостях, які сприяють ВПК. Дипломат називає цей пакет символічним.

Водночас робота над 14-м пакетом санкцій вже розпочалась. Про це Всеволод Ченцов повідомив під час брифінгу, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Не передбачає секторальних санкцій

Посол заявив, що держави-члени ЄС та інституції працювали в жорстких часових рамках, аби погодити пакет до других роковин повномасштабного вторгнення.

Тому, звичайно, він (пакет санкцій – 24 канал) є менш амбітним, ніж ми розраховували,

– сказав Всеволод Ченцов.

За словами посла, зі свого боку, українська сторона передавала свої побажання щодо санкцій. Однак, новий пакет не передбачає секторальних санкцій.

Основна увага зосереджена на компаніях та особистостях, які сприяють роботі російського ВПК.

Дипломат додав, що буде вивчати фінальний список, однак цього разу мали потрапити під обмеження компанії третіх країн, які допомагають обходити санкції. Після схвалення цього пакету, у Брюсселі почали розробляти нові обмеження.

13 пакет зафіксований, але робота по 14 пакету вже по суті стартувала, тому ми не розслабляємося, ми будемо вносити всі пропозиції повторно на розгляд наших партнерів,

– сказав дипломат.

За його словами, Україна постійно інформує партнерів про запчастини від третіх країн, які знаходять на полі бою. Ченцов каже, що Росія закуповує частини для виготовлення зброї не лише у Північній Кореї та Ірані, але й в інших державах.

Імпорт російських товарів під час блокади на кордоні з Польщею

Дипломат також прокоментував можливі санкції проти російської аграрної продукції на фоні протестів польських фермерів на кордоні. Він заявив, що Україна ставила це питання, оскільки імпорт російських товарів до ЄС є неприйнятним у той час, коли українські потерпають від "бану".

Ми поставили це питання ще гостріше. Це неправильно, коли польські фермери борються з українським продуктом в той час, коли нехай не Польща, але ЄС імпортує значні кількості російської продукції,

– наголосив посол.

Ченцов зазначив, що ця пропозиція має підтримку на рівні держав-членів і Україна працюватиме над тим, аби ці обмеження почали діяти в 14 пакеті санкцій.

Крім того, він зазначив, що наразі Україна проводить двосторонні перемовини щодо фермерської блокади із Польщею. Зокрема, в рамках координаційної платформи разом з Єврокомісією та прикордонними членами ЄС.

Українська сторона вважає, більшість проблем про які говорять фермери — надумані.