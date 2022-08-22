Восьмий пакет санкції проти росії точно буде, – голова Представництва ЄС в Україні

Санкції, накладені на росію через повномасштабне вторгнення в Україну, продовжують працювати. І, як запевняє Матті Маасікас, в ЄС розроблять і восьмий пакет санкцій, щоб погіршити ситуацію у кремлі.

Один з механізмів стримування росії у війні проти України – санкції. Тож їх, переконані у цивілізованому світі, потрібно накладати все більше. І робити це доти, поки країна-агресорка не зупиниться.

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На восьмий пакет слід очікувати

На цьому наголосив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас. Відповідну думку він озвучив на пресконференції. Очільник Представництва розповів, чи буде восьмий пакет санкцій, а також зауважив, коли на нього слід очікувати.

Маасікас передовсім зазначив, що в ЄС не просто накладають санкції проти росії. У Союзі також працюють спеціальні комісії, які займаються моніторингом ефективності роботи цих обмежень. Це роблять задля того, щоб виявляти лазівки, якими може користуватися країна-агресорка.

Гадаю, зараз не можна сказати, що в Брюсселі період дуже активної роботи, але вона триває так само як і в державах-членах, які вимагають більше санкцій. Інституції ЄС мають це враховувати, і вони це роблять,

– підкреслив він.

Водночас глава Представництва додав, що більше деталей повідомити він просто не може. Передовсім він мав на увазі дату та характер санкцій, які можуть увійти до восьмого пакета. Але Маасікас запевнив, що на восьмий пакет санкцій однозначно слід очікувати. І він, переконаний високопосадовець, точно буде.

Сьомий пакет санкцій уже в дії

Нагадаємо, що наприкінці липня ЄС затвердив сьомий пакет санкцій. Він передбачає заборону експорту російського золота, а також ювелірних виробів. Крім того, завдяки цим обмеженням блокуються активи "сбєрбанку" в Європі.

А ще відповідний документ гарантує додатковий експортний контроль. І, звичайно ж, не минулося без персональних санкцій. До списку потрапили понад 50 як юридичних, так і фізичних осіб.

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