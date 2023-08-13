В Росії різко побільшає біженців: чи прихистить США людей, що борються проти західних цінностей
Поки Росія наближається до свого краху, світ думає, що робитиме, коли мільйони російських мігрантів тікатимуть до країн "гнилого Заходу". У США, зокрема, поки не передбачено специфічних обмежень щодо в’їзду для росіян.
Про це 24 Каналу сказав громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він наголосив, що гуманізм західних політиків, ймовірно, не дозволить закрити кордони для росіян.
Дивіться також Від Китаю до Швейцарії та США: Росія бере комплектуючі для "Шахедів" з 7 країн і 22 компаній
"Нині наш південний кордон переходять мігранти – росіяни та українці, – звісно, до українців ставлення краще. Але ми гуманна країна, тому ми пускаємо всіх", – мовив політик.
Залежатиме від того, хто буде президентом
Американська філософія базується на гуманістичних принципах, це проявляється як у політиці, так і у соціальній сфері. Часто трапляється, що люди, які переїхали до США й отримують там соціальну допомогу як мігранти, критикують цю країну, висловлюють своє незадоволення різними аспектами життя.
Росіяни тікатимуть з Росії: дивіться відео
"Ми не допомагаємо бідним, бо вони хороші, ми їм допомагаємо, тому що вони бідні, а ми хочемо жити у суспільстві, де є певні стандарти життя. Я впевнений, що росіян також пускатимуть до США, можливо вибірково, – це залежатиме від міграційної політики і від того, хто буде президентом країни на той момент", – пояснив Юрій Рашкін.
Чи діють санкції проти Росії
- Попри занепокоєння щодо безпеки, а також обмеження, введені кількома державами-членами Європейського Союзу, стало відомо, що Німеччина видала десятки тисяч віз громадянам Росії з лютого 2022 року. Німецькі консульства видали майже 32 000 національних віз.
- Санкції США та ЄС проти Росії боляче вдарили по російських окупантах, але не створили їм тієї кількості проблем, яку мали б. Окупантам не лише вдається обходити обмеження, а навіть продавати свою продукцію тим, хто їх запровадив.
- За підсумками липня 2023 року Росія заробила на експорті нафти на іноземні ринки максимальну суму з листопада 2022 року. Ба більше, російська нафта таки зуміла пробитися вище цінової стелі на рівні 60 доларів за барель від країн G7.