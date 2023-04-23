Що ж тепер нюхати будуть: політтехнолог потролив вихід виробника клею "Момент" з Росії

Брюссель працює над створенням нового 11-го пакету санкцій проти Росії. Розглядається варіант заборони транзиту багатьох товарів через Росію.

Про це 24 Каналу розповів Михайло Шейтельман – політтехнолог. За його словами, таке рішення – це те, що справді потрібне зараз.

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Нікчемність Росії на світовому ринку

Михайло Шейтельман пояснив, що найбільш надійний спосіб перемогти Росію – втомити її. Для цього потрібно позбавити росіян всього.

"Вони самі мало що вміють виготовляти", – пояснив він.

Потенційне рішення G-7 зачепило росіян. Як свідчення – реакція прессекретаря президента Росії Дмітрія Пєскова. За його словами, припинення постачання товарів у Росію суттєво загострить світову кризу. Дивно чути таке від країни із 1,5% ВВП.

У них немає можливості постачати самим, немає ні технологій, ні спеціалістів – нічого немає,

– наголосив політтехнолог.

За його словами, свідченням того, що в Росії не все так добре, як малюється, є вихід компанії із країни.

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У Росії проблеми

Михайло Шейтельман зауважив, що свою діяльність у Росії припинила компанія Henkel.

"Це не той Henkel, який виготовляв літаки в 1941 році, що бомбили Москву. Це Henkel, який робив клей "Момент", – наголосив він.

Оскільки росіяни самі нічого не вміють, то для них це звучить як катастрофа.

Мені цікаво, чи зможуть вони робити клей "Момент" і що вони будуть нюхати в Росії?

– пожартував він.

За словами політтехнолога, українці мають щиро радіти цьому. Втім росіяни намагаються все ж заспокобвати себе формулюванням про те, що Захід втомився від війни.

Натомість це свідчення не того, що західні країни забудуть про Україну й почнуть займатися своїми словами. Це означає, що потрібно добити Росію й завдати їй удару з двох сторін: Україна зробить свою справу на фронті, а Захід допоможе запровадити потужніші санкції.

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