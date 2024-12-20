Проблеми прийшли, звідки не чекали: Росія зазнала серйозного удару по своєму тіньовому флоту

Росія використовує тіньовий флот, аби продавати власну нафту. Світ поступово бореться з цією проблемою і завдає ударів у відповідь.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що Росії стає складніше продавати нафту. Але проблема все одно остаточно не вирішена.

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В Росії наростають проблеми

Як наголосив Шейтельман, після початку повномасштабної війни Росії стало значно важче постачати нафту, бензин та інші ресурси для свого угруповання в тимчасово окупованого Криму.

Сили оборони України змогли відігнати російський флот від півострова, а різні пороми часто перебувають під атакою. От вони й змушені перевозити нафтопродукти на старих танкерах, які й зазнали аварії біля Керченської протоки.

Паралельно країни Заходу посилюють санкції проти тіньового флоту Росії. Вже нещодавно 12 європейських країн домовилися посилити контроль за тіньовим флотом. Вони вимагатимуть підтвердження страхування від підозрілих суден.

Ці 12 країн контролюють протоки у північних морях. Туди входять Данія, Швеція, країни Балтії, Велика Британія тощо. Вони будуть ретельніше все контролювати,

– сказав Шейтельман.

Крім того, йдуть розмови про запровадження санкцій проти російських металів. Зокрема під обмеження може потрапити російський алюміній.

Додамо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС готує новий 16 пакет санкцій проти Росії. Він буде спрямований на послаблення російської економіки.