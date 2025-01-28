Трамп "допоміг" Угорщині підтримати продовження санкцій проти Росії, – глава МЗС Польщі

Угорщина проголосувала за продовження санкцій проти Росії. Втім, раніше у Будапешті заявили, що зроблять це лише за однієї умови.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що, ймовірно, на Угорщину вплинув президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Що заявив Сікорський про Угорщину

Сікорський взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, де було ухвалено рішення про продовження економічних обмежень проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

На думку глави польського МЗС, Угорщина вирішила зняти своє вето на продовження санкцій через заяву Дональда Трампа. У ній президент США чітко назвав російського диктатора Путіна агресором та пригрозив санкціями проти Росії, якщо вона не погодиться на мирні переговори.

Я думаю, що президент Трамп тут допоміг,

– каже Сікорський.

Він також додав, що ухвалення 16-го пакета санкцій проти Росії, який можуть затвердити до 24 лютого, "входить до списку завдань" польського голосування в Євросоюзі.

Нагадаємо, що раніше Угорщина висунула умову для продовження санкцій ЄС проти Росії. Будапешт вимагав гарантій енергетичної безпеки від України та Євросоюзу щодо постачання нафти та газу.

Єврокомісія надала Угорщині обіцяні гарантії енергетичної безпеки та зобов'язалася захищати газо- та нафтопроводи, що постачають енергію країнам ЄС. Окрім цього, вона продовжить переговори з Україною щодо постачання природного газу до Європи та залучить до них Угорщину й Словаччину.