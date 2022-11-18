Глава МЗС Угорщини закликав лідерів країн ЄС піти у відставку: що так зачепило Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що санкції проти Росії провалилися, адже не допомогли завершити війну. Він закликав лідерів ЄС піти у відставку.

На думку угорського міністра, ЄС хоче нових санкцій лише для того, щоб якимось чином виправдати власні помилкові рішення, які лише завдають шкоди. А ось уряд своєї країни Сійярто хвалить. Мовляв, він є найстабільнішим у Європі.

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Сійярто каже, що лідери ЄС мусять піти у відставку

Угорський міністр закордонних справ заявив, що Європейський Союз повинен був якось зреагувати на початок повномасштабної війни в Україні. Проте, запровадивши санкції проти Росії, дав "найгіршу з можливих відповідей".

За словами Сійярто, Брюссель пообіцяв за допомогою обмежень поставити російську економіку на коліна. Внаслідок цього і мала б завершитися війна.

Але зараз ми бачимо, що війна ведеться у жорстокий спосіб, а європейська економіка рухається до рецесії. Ця ситуація повинна змусити тих, хто приймає рішення, сісти й оцінити розвиток подій, що ціни захмарні й що російська економіка не постраждала від санкцій,

– зазначив очільник угорського МЗС.

Сійярто переконує, що Євросоюз хоче нових санкцій проти Росії лише для того, щоб виправдати власні помилкові та шкідливі рішення. Позаяк сказати, що запровадження обмежень – це глухий кут, означало б "кричати про відповідальність".

"Угорщина купує газ у Росії, тому що без нього фізично неможливо розв'язати питання газопостачання. Просто так сформувалася інфраструктура в цьому регіоні", – виправдовується очільник МЗС Угорщини.

Угорський міністр закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, піти у відставку, зізнавшись, що саме вони нібито довели європейську економіку до рецесії.

"Це була б нормальна реакція тих, хто завдав шкоди Європі, запровадивши санкції" – підсумував Сійярто.

Угорщина почала співпрацювати з Іраном

Угорський уряд має відверто проросійську позицію. Серед усіх країн ЄС лише Угорщина не виділяла двосторонньої макрофінансової та військової допомоги Україні. Ба більше, вона блокує рішення про виділення допомоги Україні від Євросоюзу. Однією з причин є залежність від російських енергоресурсів та небажання від них відмовлятися, на відміну від низки інших країн Європи.

Голова МЗС Угорщини 17 листопада також оголосив про початок економічної співпраці з Іраном, який продає Росії зброю. Він вже навіть провів спільне засідання з іранським міністром економіки.

"У світі багато біди, останні кілька днів ми побачили, як легко конфлікти можуть вийти з-під контролю. Загрозу глобальній безпеці можна зменшити, закривши якомога більше конфліктів", – зауважив угорський міністр.

За словами Сійярто, якщо Іран реінтегрувати в систему міжнародного співробітництва, вдасться досягти значного прогресу в стабілізації ситуації на Близькому Сході.

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