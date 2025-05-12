ЄС може ввести санкції проти "Північного потоку-2": якою є вимога Єврокомісії

Якщо Росія відмовиться від припинення вогню під санкційний удар потрапить "Північний потік-2". Європа готова накласти обмеження на проти товариство, що оперує газопроводом.

Це може статися, якщо Росія не розпочне перемир'я у встановлений термін. Про таку можливість сказала речниця Європейської комісії Паула Піньо, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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ЄС розглядає нові санкції проти російського газопроводу

Відомо, що газ – основа економіки Росії. Тож якщо проти "Північного потоку-2" запровадять санкції – це буде удар по ворогу.

Тож на брифінгу у Брюсселі Паула Піньо зазначила, що можливими наслідками відмови Кремля припинити вогонь після 12 травня є введення додаткових санкцій проти консорціуму "Північний потік-2". За її словами, це лише один з варіантів, що розглядає Єврокомісія.

Введення санкцій проти всіх, хто бере участь у консорціумі "Північного потоку", є сигналом про те, що, можливо, навіть не варто розглядати можливість інвестування в "Північний потік-2",

– додала речниця.

У ЄС також закликали реагувати на всі порушення перемир'я, якщо припинення вогню все ж таки відбудеться.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що на Росію варто посилювати тиск через постійні атаки дронами по Україні.

Заклик щодо припинення вогню підтримав і міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Посадовець попередив про можливі масштабні санкції проти Москви у разі відмови від переговорів.

В уряді Німеччини готові запровадити нові обмеження проти Росії вже днями, якщо до кінця понеділка, 12 травня, Владімір Путін не погодиться на перемир'я.