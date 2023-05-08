Іран під санкціями розвинув свою промисловість: як Тегеран учить Москву обходити заборони
Іран допомагає обходити Росії санкції. Іранська авіакомпанія оприлюднила світлини, як вона обслуговує російські "Боїнги", які країна-агресорка мала б повернути західним країнам. Та Іран має досвід обходу санкцій.
Про це 24 Каналу заявив політолог Тарас Загородній. Він зазначив, що обмежити імпорт деяких товарів в певні країни досить складно.
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"Вони можуть імпортувати ті самі запчастини, зокрема, для зброї, тих же "Шахедів". Там, в принципі, західного виробництва є деталі, які у вільному доступі продаються. Наприклад, в США", – розказав політолог.
За його словами, оскільки Іран перебував під санкціями, він зробив багато для того, щоби розвинути власну промисловість. І це почалося не вчора і не позавчора.
"Іран зрозумів, що йому потрібна власна промисловість, і як раз після ірано-іракської війни, яка тривала ще у 80-ті роки, вони побачили, наскільки вони залежні від американської зброї", – сказав Загородній.
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"Залежність" від США
Він зауважив, що до Ісламської революції в Ірану було переважно американське озброєння.
"Тому шах, який був до 1979 року, прихильний до американців. У них достатньо багато було американського озброєння. Вони зрозуміли, що така залежність їм не потрібна", – додав він.
І тепер іранська промисловість дозволяє дублювати, зокрема, західні технології.
Звичайно, вони можуть бути не найкращої якості, але, принаймні, дає можливість допомагати навіть Росії у таких речах. Адже світ дуже багатогранний,
– вважає політолог.
Основний потік, наприклад, зброї чи інших продуктів, які підкошують Іран, Захід зміг зробити. Водночас у багатьох випадках інтерес, наприклад, США не в тому, щоби зовсім "зламати" Іран.
Завдання американської дипломатії
"А в них часто дипломатія, як от Вільям Бернс, який є нинішнім головою ЦРУ, у своїй книзі якраз і описує, що "завдання американської дипломатії – не розв'язувати проблеми, а контролювати проблеми", – заявив він.
Тобто повністю "зламати" Іран, їм, можливо, і не треба.
"Але, щоби він не зміг здійснювати широкомасштабні агресії, от це вони досягли. Тому тут не варто дивуватися, що саме так світ побудований", – підсумував політолог.
"Співпраця" Росії та Ірану
- Іран – єдина країна у світі, яка допомагає країні-агресорці зброєю. Лише за останні пів року ця країна направила до Росії понад 300 тисяч артилерійських снарядів і мільйон боєприпасів.
- Тегеран хоче розширити військову співпрацю з Москвою. В Інституті вивчення війни переконані, що Іран може збільшити постачання зброї в Росію.
- Іран проводить таємні переговори із Китаєм та Росією щодо поповнення країною-агресоркою запасів палива для балістичних ракет. Утім, це суперечить санкціям ООН. Припускають, що деякі з цих ракет Росія може використати на війні проти України.