Вони придурки, – Путін сказав, хто більше страждає від введення санкції проти Росії

Російський диктатор Владімір Путін вважає, що ті країни, які запроваджують санкції проти Росії, шкодять собі. Він заявив, що не боїться обмежень, адже це б означало, що Росія програла.

Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Росія готова до будь-яких санкцій

Під час зустрічі з керівниками "Ділової Росії" у Кремлі Владімір Путін розкритикував тих, хто вводить проти його країни санкції. Він назвав "придурками" тих, хто ухвалює рішення про обмеження для Росії.

За словами Путіна, Росія має бути готова до будь-яких дій з боку інших країн. Він пригрозив тим, хто вводить санкції, що це несе шкоду виключно для них.

Вони на шкоду собі роблять багато речей. Здається ж, що того й того не робитимуть точно, бо це їм шкодить. Але ж роблять, придурки. Ой, вибачте, будь ласка,

– сказав російський президент.

Владімір Путін не боїться санкцій, адже вважає, що "хто починає лякатися, одразу все програє". Про те, що західні санкції не є загрозою для Москви говорив і речник Кремля Дмітрій Пєсков.

Нагадаємо, у ЗМІ раніше писали, що європейські лідери звертатимуться до Дональда Трампа, якщо в Україні не почнеться тимчасове перемир'я. Санкції проти Росі можуть посилитися й у випадку, якщо Путін не з'явиться на зустрічі з Володимиром Зеленським у Туреччині.

Варто зазначити, що американська сторона не дала чіткої відповіді щодо можливого запровадження санкцій, якщо російські атаки по Україні продовжаться.