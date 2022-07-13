Усі санкції приведуть росію до катастрофи, – опозиціонер
Європейський Союз планує вже наступного тижнями запропонувати новий пакет санкцій проти росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.
В ефірі 24 каналу російський опозиціонер Дмитро Гудков заявив, що йому б хотілося, аби за допомогою санкцій можна було б завтра зупинити війну. Проте це не відбудеться.
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За його словами, треба розуміти, що у росії величезні резерви. Країна заробляє мільярд доларів в день на продажі вуглеводнів.
"Бюджет був зверстаний виходячи із суми 45 доларів за барель, а зараз бачимо в районі 100 доларів за барель. Ще недавно було в районі 115 – 117 доларів за барель", – пригадав Дмитро Гудков.
Очевидно, що навіть при додаткових витратах на війну, а тратить путін мільярд рублів в день, – грошей достатньо. Бюджет формується навіть в цих умовах з профіцитом,
– повідомив Дмитро Гудков.
Попри це він додав, що згідний з ідеєю санкцій. Адже в довготривалій перспективі всі вони приведуть економіку росії до катастрофи.
Останні новини щодо санкцій проти росії
- У всьому світі продовжують виборювати енергетичну незалежність від росії. Так, вугілля та нафту з країни-агресорки припинить купувати Німеччина. Про це заявив заступник міністра фінансів Йорг Кукіес під час енергетичного форуму в Сіднеї. Він підкреслив, що спочатку мовиться про відмову від вугілля з росії, а пізніше – нафти.
- Через набуття чинності заборони на транзит нових видів російських товарів до Калінінграда, Литва не пропустила російські вантажівки.
- Канада погодилася на те, щоб передати Німеччині турбіну Siemens. Вона потрібна для того, щоб відновити повноцінну роботу російського газогону "Північний потік".
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