Усі санкції приведуть росію до катастрофи, – опозиціонер

Європейський Союз планує вже наступного тижнями запропонувати новий пакет санкцій проти росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

В ефірі 24 каналу російський опозиціонер Дмитро Гудков заявив, що йому б хотілося, аби за допомогою санкцій можна було б завтра зупинити війну. Проте це не відбудеться.

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За його словами, треба розуміти, що у росії величезні резерви. Країна заробляє мільярд доларів в день на продажі вуглеводнів.

"Бюджет був зверстаний виходячи із суми 45 доларів за барель, а зараз бачимо в районі 100 доларів за барель. Ще недавно було в районі 115 – 117 доларів за барель", – пригадав Дмитро Гудков.

Очевидно, що навіть при додаткових витратах на війну, а тратить путін мільярд рублів в день, – грошей достатньо. Бюджет формується навіть в цих умовах з профіцитом,

– повідомив Дмитро Гудков.

Попри це він додав, що згідний з ідеєю санкцій. Адже в довготривалій перспективі всі вони приведуть економіку росії до катастрофи.

Останні новини щодо санкцій проти росії

У всьому світі продовжують виборювати енергетичну незалежність від росії. Так, вугілля та нафту з країни-агресорки припинить купувати Німеччина. Про це заявив заступник міністра фінансів Йорг Кукіес під час енергетичного форуму в Сіднеї. Він підкреслив, що спочатку мовиться про відмову від вугілля з росії, а пізніше – нафти.

Через набуття чинності заборони на транзит нових видів російських товарів до Калінінграда, Литва не пропустила російські вантажівки.

Канада погодилася на те, щоб передати Німеччині турбіну Siemens. Вона потрібна для того, щоб відновити повноцінну роботу російського газогону "Північний потік".

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